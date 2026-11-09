Im Winter wird gebohrt - Neue Hoffnung auf Erdgas und Öl in Österreich

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ADX Energy berichtet von einem erweiterten Explorationsportfolio in Oberösterreich. In den beiden Genehmigungsgebieten ADX-AT-I und ADX-AT-II habe das Unternehmen nun 28 ausgereifte Bohrziele erfasst. Die mittlere prospektive Schätzung summiere sich anteilig für ADX auf rund 579 Milliarden Kubikfuß Gas und 59 Millionen Barrel Öl. Besonders deutlich fällt die Aufwertung des Ölziels PERG nahe dem produzierenden Anshof-Feld aus.
ADX Energy berichtet von einem erweiterten Explorationsportfolio in Oberösterreich. In den beiden Genehmigungsgebieten ADX-AT-I und ADX-AT-II habe das Unternehmen nun 28 ausgereifte Bohrziele erfasst. Die mittlere prospektive Schätzung summiere sich anteilig für ADX auf rund 579 Milliarden Kubikfuß Gas und 59 Millionen Barrel Öl. Besonders deutlich fällt die Aufwertung des Ölziels PERG nahe dem produzierenden Anshof-Feld aus.
Neue Ziele für flaches Gas
Mit SAND, FUCHS und EHRE hat ADX drei neue Ziele für flaches Gas aufgenommen. Sie liegen in einem Teil des Gebiets ADX-AT-I, an dem das Unternehmen nach eigenen Angaben 100 Prozent hält, und
befinden sich nahe vorhandener Infrastruktur. Grundlage seien auffällige Signale in seismischen Daten, die auf mögliche Kohlenwasserstoffe hindeuteten.
Rückenwind liefere die Bohrung HOCH-1. Dort traf ADX in mehreren flachen Gesteinsschichten auf biogenes Gas, das durch mikrobiologische Prozesse entstanden ist. Beim gemeinsamen Test von vier Schichten seien täglich 3,15 Millionen Kubikfuß Gas geflossen. Das entspreche rund 548 Barrel Öläquivalent pro Tag und stütze die weitere Erkundung ähnlicher Ziele in der Region.
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