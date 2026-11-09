DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Propaira Pty Ltd für Ameluz in Australien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: Biofrontera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Propaira Pty Ltd für Ameluz(R) in Australien

Leverkusen (pta000/09.11.2026/09:30 UTC+1)

Leverkusen, 09.11.2026 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales, auf Dermatologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung mit der Propaira Pty Ltd, einem australischen Dermatologieunternehmen, zur Vermarktung von Ameluz(R) in Australien bekannt.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Biofronteras Strategie, die internationale Präsenz von Ameluz(R) auszubauen und neue Wachstumschancen jenseits der etablierten Märkte zu erschließen. Nach der Rückgabe der Vermarktungsrechte für Ozeanien durch Maruho im April 2026 hat Biofrontera aktiv nach neuen Partnerschaften in der Region gesucht. Die Vereinbarung mit Propaira ist der erste Erfolg dieser Initiative und bildet die Grundlage für das Ziel des Unternehmens, seine kommerzielle Präsenz in den kommenden Jahren schrittweise auf die wichtigsten Märkte Ozeaniens auszuweiten.

Australien bietet erhebliches Marktpotenzial für Ameluz(R)

Australien ist aufgrund der hohen UV-Strahlenbelastung und der deutlichen Verbreitung sonnenbedingter Hauterkrankungen ein besonders attraktiver Markt für dermatologische Behandlungen.

Aktinische Keratose (AK), eine mit langjähriger Sonnenexposition verbundene Hautkrebsvorstufe, ist in Australien besonders häufig: Studien schätzen die Prävalenz in der hellhäutigen australischen Bevölkerung über 40 Jahren auf 40 % bis 60 %. Zudem weist Australien eine der weltweit höchsten Erkrankungslasten durch hellen Hautkrebs (nicht-melanozytärer Hautkrebs) auf, darunter das Basalzellkarzinom (BCC). Laut dem Australian Institute of Health and Welfare lassen sich jährlich rund 535.000 Australierinnen und Australier mindestens einen hellen Hautkrebs chirurgisch entfernen.

Diese epidemiologischen Merkmale unterstreichen das erhebliche Potenzial der photodynamischen Therapie (PDT) als Behandlungsoption für geeignete Patientinnen und Patienten sowie die strategische Attraktivität Australiens für Ameluz (R).

Die 2010 gegründete Propaira Pty Ltd mit Sitz in Melbourne ist ein australisches Dermatologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten für ein breites Spektrum an Hauterkrankungen spezialisiert hat. Gegründet von Baz Hamo, der umfassende Erfahrung in pharmazeutischer Wissenschaft, Formulierung und klinischer Hautpflege mitbringt, hat Propaira ein breit aufgestelltes Dermatologie-Portfolio entwickelt und sich in der australischen Dermatologiebranche etabliert. Der Fokus auf Innovation, Produktqualität und ungedeckte dermatologische Bedürfnisse macht Propaira zu einem sehr geeigneten Partner für die Einführung und langfristige Entwicklung von Ameluz (R) in Australien.

Axel Drews, Vice President Global Sales & Marketing der Biofrontera Pharma GmbH, kommentierte:

"Wir sehen erhebliches Potenzial für Ameluz(R) in Australien - einem Markt mit einer außergewöhnlich hohen Prävalenz von aktinischer Keratose und hellem Hautkrebs. Das große Interesse eines etablierten lokalen Dermatologiepartners wie Propaira, nur wenige Monate nach der Rückgewinnung der Vermarktungsrechte für Ozeanien, bestärkt unser Vertrauen in die Attraktivität unseres Produkts und die Chancen dieses Marktes. Wir sind überzeugt, dass die dermatologische Expertise und die lokale Marktkenntnis von Propaira eine hervorragende Grundlage für den erfolgreichen Aufbau des Ameluz(R)

-Geschäfts in Australien bilden."

Pilar de la Huerta Martínez, CFO und Vorständin der Biofrontera AG, ergänzte:

"Diese Vereinbarung ist ein weiterer konkreter Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir setzen uns entschieden dafür ein, die internationale Präsenz von Ameluz(R) durch den Eintritt in neue Märkte und Partnerschaften mit etablierten lokalen Akteuren auszubauen. Gleichzeitig verfolgen wir weiterhin Möglichkeiten, unser Dermatologie-Portfolio durch Lizenzvereinbarungen und gezielte Akquisitionen zu erweitern. Die Verbindung von geografischer Expansion und Portfoliodiversifizierung ist ein zentraler Pfeiler unserer Strategie, um in den kommenden Jahren nachhaltiges Wachstum zu erzielen und Biofronteras Position im internationalen Dermatologiemarkt zu stärken."

Die Vereinbarung mit Propaira ist der erste Schritt in Biofronteras erneuter kommerzieller Expansion in Ozeanien. Aufbauend auf den im April 2026 zurückgewonnenen Vermarktungsrechten beabsichtigt das Unternehmen, weitere Möglichkeiten in anderen wichtigen Märkten der Region zu prüfen. Nach erfolgreicher Registrierung des Produkts durch unseren Partner Propaira soll die Vermarktung von Ameluz(R) im ersten Halbjahr 2028 beginnen.

Über die Propaira Pty Ltd

Die Propaira Pty Ltd ist ein 2010 gegründetes australisches Dermatologieunternehmen mit Sitz in Melbourne. Das Unternehmen ist auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung dermatologischer Produkte für ein breites Spektrum an Hauterkrankungen spezialisiert. Gegründet von Baz Hamo, verbindet Propaira Expertise in pharmazeutischer Wissenschaft, Formulierung und klinischer Hautpflege mit einem klaren Anspruch an Produktqualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Produkte werden gemäß den geltenden Qualitätsstandards, einschließlich GMP- und ISO-Richtlinien, entwickelt und hergestellt.

Weitere Informationen: www.propaira.com

Über Biofrontera

Die Biofrontera AG ist ein 1997 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Arzneimittel spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland entwickelt und vermarktet innovative Produkte zur Behandlung der Haut. Leitprodukt ist Ameluz(R), ein verschreibungspflichtiges topisches Arzneimittel, das in der photodynamischen Therapie bestimmter oberflächlicher Hautkrebserkrankungen und ihrer Vorstufen eingesetzt wird. Ameluz(R) ist seit 2012 in der EU auf dem Markt. Biofrontera ist eines der ersten deutschen biopharmazeutischen Unternehmen, das für ein selbst entwickeltes Arzneimittel sowohl eine zentrale europäische Zulassung als auch eine Zulassung im Vereinigten Königreich erhalten hat.

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Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 09, 2026 03:30 ET (08:30 GMT)