Berlin (ots) -Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Saison der Atemwegsinfektionen bereits begonnen [1]. Auch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) gehört zu den Erregern, die Atemwegserkrankungen zur Folge haben und besonders Säuglinge und Kleinkinder betreffen [2]. Neugeborene und Säuglinge haben aufgrund ihrer kleinen Atemwege und des noch nicht ausgereiften Immunsystems ein hohes Risiko für schwere RSV-Erkrankungen [1, 3]. Seit der STIKO-Empfehlung für die passive Immunisierung sind die Zahlen von Säuglingen, die aufgrund einer RSV-Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten, gesunken [4]. Dennoch bleiben viele noch immer ungeschützt [5]. Dabei steht mit der RSV-Impfung in der Schwangerschaft eine zusätzliche Präventionsmethode zur Verfügung, mit der Säuglinge ab dem ersten Atemzug geschützt werden können.Die RSV-Saison hat begonnen: Sie dauert laut RKI von November bis April an [6]. Das RS-Virus ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege zur Folge hat und ganzjährig für Infektionen sorgt. Der Großteil der Erkrankungen fällt jedoch in die RSV-Saison während der kalten Monate [6]. Insbesondere Säuglinge haben aufgrund ihrer kleinen Atemwege und des noch nicht ausgereiften Immunsystems in ihren ersten sechs Lebensmonaten ein hohes Risiko für schwere RSV-Erkrankungen [1, 7].Zwei Wege zum Schutz der Neugeborenen: vor oder nach der Geburt vorsorgenUm Säuglinge vor RSV zu schützen, gibt es zwei Möglichkeiten: Eine Möglichkeit besteht darin, dem Baby nach der Geburt sogenannte monoklonale Antikörper zu injizieren [8]. Hierbei handelt es sich nicht um eine aktive Schutzimpfung, sondern um eine passive Immunisierung durch biotechnologisch hergestellte Antikörper, die das Baby schützen können. Schützende Antikörper gegen RSV können auch durch die Mutter an das Baby weitergegeben werden, indem sich die Schwangere zwischen der Schwangerschaftswoche (SSW) 24 und 36 gegen RSV impfen lässt. Nach der Impfung produziert ihr Immunsystem Antikörper, die im Mutterleib über die Plazenta auf das Baby übertragen werden [9]. Dadurch können Säuglinge ab dem ersten Atemzug während der ersten 6 Lebensmonate vor RSV-Erkrankungen der unteren Atemwege geschützt werden, ohne dass ihnen selbst monoklonale Antikörper injiziert werden müssen.Impfungen in der Schwangerschaft: Schutz für Mutter und KindDr. Gabriele Altenburger, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus Datteln, über ihre Erfahrungen mit der maternalen Impfung: "Die Impfung der Schwangeren ist eine sichere Präventionsmethode, die ich seit vielen Jahren in meiner Praxis durchführe. Viele meiner Patientinnen fragen in ihren Schwangerschaften, wie sie ihr Kind von Anfang an schützen können." Nicht nur der Säugling, sondern auch die Mutter wird dadurch immunisiert. Das Prinzip der maternalen Impfung zum Schutz des Säuglings wird neben RSV beispielsweise auch bei der Keuchhusten-Impfung in der Schwangerschaft angewandt [10].RSV-Schutz für Neugeborene weiter verbessernEine gemeinsame Präventionsstrategie, bei der monoklonale Antikörper und die Impfung in der Schwangerschaft als gleichberechtigte Optionen zur Wahl stehen, könnte dazu beitragen, den RSV-Schutz bei Neugeborenen insgesamt weiter zu verbessern. Während die RSV-Impfung in der Schwangerschaft als RSV-Präventionsmaßnahme bereits in vielen Ländern Teil der Standardversorgung ist [11-16], steht in Deutschland eine entsprechende Empfehlung durch die STIKO noch aus. Entsprechend werden die Kosten für die Impfung derzeit nicht standardmäßig von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet und eine Erstattung muss individuell angefragt werden. Bei Privatversicherten besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme im Rahmen der Einzelfallentscheidung.Weitere Informationen finden Sie auf www.wirfuersimpfen.de.Über Pfizer - "Breakthroughs that change patients' lives"Bei Pfizer arbeiten wir weltweit täglich daran, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem wir ihnen Zugang zu innovativen Medikamenten und Impfstoffen ermöglichen. Dabei setzen wir auf Wissenschaft und unser globales Netzwerk aus Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebszentren. Es ist unser Anspruch, bei der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung innovativer Arzneimittel neue Standards zu setzen. Das gilt für ihre Qualität, ihre Sicherheit und ihren Nutzen für Patient:innen. Sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern treiben unsere Kolleg:innen die Prävention, Behandlung und Heilung der schwerwiegendsten Erkrankungen unserer Zeit voran. Als einer der weltweit führenden forschenden Arzneimittelhersteller fördern wir gemeinsam mit medizinischem Fachpersonal, Gesundheitseinrichtungen, Regierungsorganisationen und lokalen Gemeinschaften überall auf der Welt eine verlässliche und bezahlbare Gesundheitsversorgung. Seit mehr als 175 Jahren arbeiten wir daran, für alle, die sich auf uns verlassen, etwas zu bewegen.Der Hauptsitz von Pfizer ist in New York. In Deutschland arbeiten mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen an den Standorten Berlin, Freiburg und Karlsruhe. Unser Werk in Freiburg ist eine der modernsten Pharmaproduktionsstätten der Welt und die größte von Pfizer für Tabletten und Kapseln. Es ist Vorreiter bei Nachhaltigkeit und Industrie 4.0.Mehr auf www.pfizer.de. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pfizer/) und Instagram (https://www.instagram.com/pfizer_wissenschaft/).Quellen:1. Robert Koch-Institut (RKI). Akute Atemwegserkrankungen. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Akute-respiratorische-Erkrankungen/ARE-Saisonbericht/kapitel-are/kapitel-are.html. Letzter Zugriff: 04.11.2026.2. Robert Koch-Institut. RKI-Ratgeber RSV-Infektionen. Epid Bull 2024;1:3-11.3. Pickles RJ et al. J Pathol 2015;235(2):266-276.4. Lade C et al. Infection 2025;53:393-404.5. Wulkotte E et al. Neue RSV-Prophylaxe: Was beeinflusst die Bereitschaft und Inanspruchnahme? https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Forschungsprojekte/RAVE/Poster-RAVE-Ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Letzter Zugriff: 04.11.20266. Robert Koch-Institut. RKI-Ratgeber RSV-Infektionen.https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_RSV.html?nn=16911006. Letzter Zugriff: 04.11.20267. Pickles RJ et al. J Pathol 2015;235(2):266-276.8. Robert Koch-Institut. STIKO: Empfehlung zur Prophylaxe von RSV-Erkrankungen mit monoklonalen Antikörpern bei Neugeborenen und Säuglingen. Epid Bull 2026;37:3-20.9. Kampmann B et al. N Engl J Med 2023;388:1451-1464.10. Robert Koch-Institut. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2026. Epid Bull 2026;4:1-79.11. RSV - District Sanitary and Epidemiological Station Warsaw, PL. https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/rsv-syncytialny-wirus-oddechowy2. Letzter Zugriff: 04.11.202612. RSV - The Australian Immunisation Handbook. Australian Government, Department of Health, Disability and Ageing. https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccine-preventable-diseases/respiratory-syncytial-virus-rsv. Letzter Zugriff: 04.11.202613. RSV immunisation programme for infants and older adults. UK Government, Department of Health & Social Care. https://www.gov.uk/government/publications/rsv-immunisation-programme-jcvi-advice-7-june-2023/respiratory-syncytial-virus-rsv-immunisation-programme-for-infants-and-older-adults-jcvi-full-statement-11-september-2023. Letzter Zugriff: 04.11.202614. Vaccination maternelle contre le VRS. Haute Autorité de Santé de France. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3522378/en/vaccination-maternelle-contre-le-vrs-une-nouvelle-possibilite-pour-proteger-le-nouveau-ne. Letzter Zugriff: 04.11.202615. Impfplan Österreich. Bundesministerium Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Impfen/impfplan.html. Letzter Zugriff: 04.11.202616. Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Gesundheit BAG, BAG Bulletin 2025;47:8-9.Pressekontakt:dna communicationsJohanna Meier-RinkFriesenplatz 10, 50672 KölnTelefon: +49 (0)170 - 5443244E-Mail: johanna.meier-rink@omc.comOriginal-Content von: Pfizer Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13016/6386482