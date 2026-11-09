Die Siemens-Energy-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im April bei rund 188 € in einem deutlichen Abwärtstrend. Inzwischen ist der Kurs am Montag auf etwa 119,80 € zurückgefallen und notiert auf dem Niveau zum Jahresanfang. Die fundamentalen Daten spielen keine Rolle mehr. Hier stellt sich die Frage: Hat die Aktie inzwischen genug korrigiert oder sind weitere Kursverluste zu erwarten? KI-Befürchtungen belasten Die Börse verhält sich nicht immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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