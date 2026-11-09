Auch im Sommer setzte GEA seine erfreuliche Entwicklung fort. Dies zeigen steigende Umsätze und Gewinne im vergangenen Quartal. Für den Blick in die Zukunft gefällt aber auch ein weiter steigender Auftragseingang. Kein Wunder, dass es der Aktie schon im Vorfeld der Daten gelang, ein neues Rekordhoch zu erreichen. Doch dies muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Zu den Details: GEA steigerte den Umsatz im dritten Quartal um rund sieben Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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