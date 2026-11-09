Berlin (ots) -- Permanente Markierung von Lieferzonen auf dem Radweg Kantstraße angebracht- DUH reicht neuen Eilantrag ein, um den geschützten Radweg zu retten und täglich fortschreitende Verschwendung von Steuergeld schnellstmöglich zu stoppen- DUH fordert sofortigen Baustopp sowie langfristigen Erhalt des RadwegsDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht erneut gegen den Rückbau des Radwegs auf der Berliner Kantstraße vor Gericht. Die Umweltorganisation unterstützt den neuen Eilantrag eines betroffenen Radfahrers, nachdem auf Anweisung der Senatsverwaltung hin permanente Markierungen unter anderem für Lieferzonen angebracht wurden, wo bisher der Radweg verlief.Die Abschaffung des geschützten Radfahrstreifens ist unter anderem wegen der nachweislich hohen Nutzung des Radwegs gefährlich. Ein gemeinsamer Fahrstreifen für Busse und den Radverkehr würde Busse ausbremsen, Radfahrende gefährden und beide zum Ausweichen vor in zweiter Reihe parkenden Autos zwingen. Die DUH hält dies für rechtswidrig und fordert den sofortigen Stopp der Bauarbeiten bis zur Bildung einer neuen Regierung.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Wir werden nicht zulassen, dass die scheidende Senatsverwaltung auf den letzten Metern Fakten schafft und den Radweg auf der Kantstraße rechtswidrig zurückbaut. Dass die abgewählte CDU-Senatorin Bonde den Rückbau durchdrücken will, obwohl ihre eigene Abteilung aus fachlichen und rechtlichen Gründen davor gewarnt hat, ist ein Skandal. Wir fordern, dass die Bauarbeiten unverzüglich gestoppt werden. Über die Gestaltung der Kantstraße sollte die neue Berliner Regierung entscheiden. Wir rufen alle Berlinerinnen und Berliner auf, sich unserer Forderung für den Stopp der Bauarbeiten und den Erhalt des Radwegs anzuschließen."Die DUH kritisiert den begonnenen Rückbau zudem als Verschwendung öffentlicher Mittel. Im Falle einer positiven gerichtlichen Entscheidung, wären die aufwendigen und teuren Markierungsarbeiten rückgängig zu machen.Hintergrund:Einen noch vor Beginn der Bauarbeiten gestellten Eilantrag gegen den Rückbau des Radwegs hatte die DUH zurückgenommen, nachdem die Senatsverwaltung zugesichert hatte, dass es eine eigenständige und provisorisch gesicherte Radverkehrsführung während der Bauzeit geben werde. Da die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt abgeschlossen sind, ist nun wieder der gerichtliche Weg zu beschreiten.Die Pläne der CDU-Senatsverwaltung für Verkehr zur Neuaufteilung der Kantstraße sehen ab Frühjahr 2027 eine gemeinsame Spur für Bus- und Radverkehr vor. Die DUH fordert stattdessen den dauerhaften Erhalt eines eigenständigen geschützten Radwegs. Dafür sollen die Parkplätze entfallen und eine Multifunktionsspur für Bus- und Lieferverkehr eingerichtet werden.Link:Zur Petition: https://aktionen.duh.d...de-berlin/ (https://aktionen.duh.de/verkehrswende-berlin/)Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6386498