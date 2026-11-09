Ein Anleger erhält Schadenersatz nach einer Beratung zum offenen Immobilienfonds "UniImmo: Wohnen ZBI". Das Landgericht Dresden sah mehrere Aufklärungspflichten verletzt. Im Mittelpunkt des Verfahrens standen unter anderem Risiken der Anlage und die Informationspflichten der Bank. Das Landgericht (LG) Dresden hat einem Anleger des offenen Immobilienfonds "UniImmo: Wohnen ZBI" Schadenersatz wegen Falschberatung zugesprochen. Das Urteil vom 10.09.2026 ist nun rechtskräftig, nachdem die Volksbank Dresden-Bautzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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