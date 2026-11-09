Die Branche wartet gespannt auf die Rechtsverordnung zu den Kosten des Altersvorsorgedepot. Zuletzt wurde aber schon intensiv über Fragen der Vergütung diskutiert. Ein Thema rückte dabei in den Fokus: Was passiert beim Wechsel aus einem Riester-Vertrag mit den Bestandsprovisionen? Die Einführung des Altersvorsorgedepots nimmt zunehmend konkrete Formen an. Eine Vielzahl an Produktangeboten ist schon am Markt, weitere dürften in den kommenden Wochen folgen. Während einige Marktteilnehmer dazu raten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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