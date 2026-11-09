Münster (ots) -Stiftung SafeInno schreibt Excellence Awards 2027 aus - 7.500 Euro PreisgeldDie Stiftung SafeInno verleiht 2027 wieder die Excellence Awards. Sie gehören zu den höchsten Auszeichnungen für Arbeiten im Bereich der Gefahrenabwehr in Deutschland. Die Preisvergabe erfolgt in den drei Kategorien "besondere wissenschaftliche Leistung", "Forschung und Entwicklung" und "besondere organisatorische Leistungen". Insgesamt sind bis zu 7.500 Euro Preisgeld ausgelobt. Die Ehrung der Preisträger erfolgt im Mai 2027 im Rahmen der vfdb-Jahresfachtagung in Bielefeld.In der Kategorie 1 ("besondere wissenschaftliche Leistung") ist das dokumentierte Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung erforderlich. In der Regel wird diese Bedingung durch eine Dissertation oder Habilitation an einer deutschen Universität erbracht. Einzureichende Unterlagen sind zum Beispiel Dissertations- oder Habilitationsschrift mit Benotung.In der Kategorie 2 ("Forschung und Entwicklung") ist die Entwicklung eines innovativen Produkts oder einer innovativen Dienstleistung gefragt. Einzureichen ist die Beschreibung des entwickelten innovativen Produkts bzw. der Dienstleistung."Außerdem soll der Nutzen für die Anwender sowie der Abgrenzung von bereits am Markt befindlichen Produkten beziehungsweise Dienstleistungen erläutert werden", erklärt Hartmut Ziebs, der Vorsitzende im Vorstand der Stiftung.In der Kategorie 3 ("besondere organisatorische Leistung") geht es um die Entwicklung oder Optimierung von Prozessen, Methoden oder Abläufen. Eingereicht werden muss eine Beschreibung des entwickelten oder optimierten Prozesses, beziehungsweise der Methode oder des Ablaufs, deren Auswirkungen und Testung.Bewerben können sich Einzelpersonen und Gruppen (für die Kategorien 2 und 3).Benötigt wird für alle Bewerbungen ein Lebenslauf der Kandidatin oder des Kandidaten mit Anschreiben. Möglich ist sowohl eine Selbstbewerbung als auch ein Vorschlag durch Dritte. Der Leistungsanteil der Kandidatinnen beziehungsweise der Kandidaten für die Excellence Awards an der besonderen Leistung muss maßgeblich und aus den einzureichenden Unterlagen klar erkennbar sein. Der Abschluss der eingereichten Arbeiten darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.Die Bewerbungen sind in digitaler Form in deutscher oder englischer Sprache unter Nennung der Kategorie bis zum 15. Februar 2027 zu richten an den Vorsitzenden der Auswahlkommission, Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuß, Technische Universität Braunschweig, Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig (J.Zehfuss@ibmb.tu-bs.de).Die Stiftung SafeInno wurde 2011 auf Initiative der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) 2011 ins Leben gerufen. Ziel der Arbeit ist die finanzielle und inhaltliche Unterstützung von Forschung, Entwicklung und innovativen Ideen im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Zivilschutz, Katastrophenschutz, Brandschutz).Pressekontakt:vfdb-PressesprecherTim SpießbergerTel. +49 (0)15224093133presse@vfdb.deOriginal-Content von: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126597/6386530