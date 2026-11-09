Garmisch-Partenkirchen (ots) -Die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wird politisch neu verhandelt. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich dafür ausgesprochen, Anreize zur Frühverrentung im künftigen Rentensystem abzubauen; zugleich werden Übergangs- und Härtefallregelungen diskutiert. Wie die konkrete Reform am Ende aussieht, ist damit noch offen. Für Arbeitnehmer macht die Debatte jedoch deutlich, wie riskant es sein kann, den eigenen Wunsch nach einem frühen Ruhestand allein von den gesetzlichen Möglichkeiten abhängig zu machen.Viele planen ihren Ruhestand mit einem festen Alter, obwohl sie gar nicht wissen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen in 10 oder 20 Jahren noch dieselben sein werden. Wer wirklich selbst entscheiden möchte, ob er mit 63, 60 oder vielleicht noch früher aufhört, muss sich diese Freiheit finanziell selbst aufbauen.Hier erfahren Sie, wie viel Kapital Arbeitnehmer für einen früheren Ruhestand benötigen, welche Rolle private und betriebliche Vorsorge dabei spielen und wie man heute berechnet, ob der Wunsch vom vorzeitigen Ausstieg finanziell überhaupt realistisch ist.Warum die gesetzliche Rente allein nicht ausreichtWer früher aus dem Berufsleben ausscheiden möchte, sollte seine Planung nicht ausschließlich auf die gesetzliche Rentenversicherung stützen, denn politische Reformen können die Voraussetzungen für einen vorzeitigen Rentenbeginn verändern. Gleichzeitig fällt die gesetzliche Altersrente häufig niedriger aus als das bisherige Erwerbseinkommen. Besonders Frauen sind aufgrund geringerer Einkommen und unterbrochener Erwerbsbiografien von Versorgungslücken betroffen.Umso wichtiger ist es, frühzeitig zusätzliches Vermögen aufzubauen. Dabei können sowohl die private Geldanlage als auch eine betriebliche Altersversorgung zur finanziellen Absicherung beitragen. Entscheidend ist allerdings nicht allein, wie viel Geld bis zum Renteneintritt angespart wird. Ebenso wichtig ist die Frage, wie lange dieses Kapital anschließend reichen muss. Wer bereits mit 60 statt mit 67 Jahren aufhören möchte, muss schließlich mehrere zusätzliche Jahre ohne reguläres Arbeitseinkommen finanzieren.Wie viel Kapital für den früheren Ruhestand nötig istWie stark die finanzielle Reichweite von der Anlagestrategie abhängt, zeigen verschiedene Modellrechnungen. Bei einem verfügbaren Vermögen von 200.000 Euro und einer angenommenen jährlichen Rendite von zwei Prozent reicht das Kapital demnach für rund 13 Jahre, wenn anfänglich monatlich 1.000 Euro netto entnommen werden.Stehen dagegen 300.000 Euro zur Verfügung und beträgt die angenommene Rendite drei Prozent, verlängert sich der Zeitraum auf etwa 20 Jahre. Bei 500.000 Euro und sieben Prozent Rendite ergibt die Berechnung sogar eine Reichweite von 60 Jahren. Ein weiteres Szenario zeigt, dass 300.000 Euro bei acht Prozent jährlicher Rendite rechnerisch für 41 Jahre ausreichen können.Allerdings handelt es sich dabei um Modellrechnungen und nicht um garantierte Ergebnisse. Berücksichtigt wurden unter anderem drei Prozent Inflation, ein Sicherheitspuffer bei der Rendite, Steuern sowie drei Jahre mit negativer Rendite. Krankenversicherungskosten wurden hingegen nicht angesetzt. Die Beispiele verdeutlichen dennoch, wie stark sich unterschiedliche Vermögenshöhen und Renditeannahmen auf die mögliche Entnahmedauer auswirken.Frühzeitig rechnen statt auf die Rente hoffenWer seinen Ruhestand unabhängig vom gesetzlichen Renteneintrittsalter planen möchte, sollte zunächst den eigenen finanziellen Bedarf ermitteln. Dafür müssen die voraussichtlichen monatlichen Ausgaben den erwarteten Einnahmen aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersversorgung und weiteren Einkünften gegenübergestellt werden. Daraus ergibt sich, welche Summe zusätzlich aus dem privaten Vermögen benötigt wird.Bei der Berechnung dürfen jedoch weder die Inflation noch Steuern oder Krankenversicherungsbeiträge fehlen. Auch mögliche Verluste an den Kapitalmärkten müssen berücksichtigt werden. Schließlich entwickeln sich Aktienkurse nicht jedes Jahr gleich, während die laufenden Lebenshaltungskosten weiterhin gedeckt werden müssen.Ebenso entscheidend ist die Frage, ob das angesparte Vermögen während des Ruhestands vollständig aufgebraucht werden darf oder teilweise erhalten bleiben soll. Wer Kapital vererben möchte, kann in der Regel weniger entnehmen. Bleibt ein Teil des Geldes auch während der Rentenphase investiert, können weitere Erträge die Entnahmen unterstützen. Gleichzeitig sollte ein Anteil in sichereren Anlagen verfügbar sein, damit bei Kursverlusten nicht zwangsläufig Aktien verkauft werden müssen.So lässt sich das notwendige Vermögen aufbauenUm das notwendige Vermögen aufzubauen, gibt es grundsätzlich zwei Stellschrauben: die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben reduzieren. Das dadurch verfügbare Geld sollte möglichst frühzeitig angelegt werden, denn je länger der Anlagezeitraum, desto stärker können sich laufende Erträge und der Zinseszinseffekt auswirken. Wer dagegen ausschließlich auf niedrig verzinste Anlagen setzt, riskiert, dass die Inflation einen erheblichen Teil der Erträge aufzehrt.Ein früher Ruhestand hängt damit nicht allein von politischen Entscheidungen ab. Wer seinen Kapitalbedarf realistisch berechnet, rechtzeitig Rücklagen bildet und seine Anlagestrategie regelmäßig überprüft, kann die eigene Abhängigkeit von gesetzlichen Rentenregelungen verringern. Ob der Ausstieg mit 63 oder sogar früher tatsächlich möglich ist, lässt sich allerdings erst anhand der persönlichen finanziellen Situation beurteilen.Über Katharina Dauenhauer:Katharina Dauenhauer ist unabhängige Honorar-Finanzanlagenberaterin, Mentorin für Vermögensaufbau für Frauen und Gründerin der Dauenhauer Consulting GmbH. Mit ihrer Erfahrung im Bankwesen, in der Lehre und Beratung vermittelt sie Finanzwissen verständlich und praxisnah. Ihr Schwerpunkt liegt auf der finanziellen Beratung von Frauen ab 45. Zudem ist sie Autorin des Buches "Jetzt oder nie - Investieren für Frauen ab 45+". Weitere Informationen: https://katharinadauenhauer.com/Pressekontakt:Dauenhauer Consulting GmbHGeschäftsführerin: Katharina DauenhauerE-Mail: kontakt@katharinadauenhauer.comWebsite: https://katharinadauenhauer.com/Original-Content von: Katharina Dauenhauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183078/6386529