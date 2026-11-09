Kurz vor der Präsentation von CEO Theodor Niehues auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. November 2026 haben die Analysten von GBC ein umfassendes Update zu Net Digital veröffentlicht. Angesichts der starken Vorgaben des vorwiegend im Bereich Payment für Telekommunikationsanbieter tätigen Unternehmens zum Halbjahr 2026 setzt GBC die eigenen Schätzungen für Umsatz und Ergebnis spürbar herauf und erhöht das Kursziel um mehr als 50 Prozent auf 56,25 Euro. Nach der MKK wird es auch von boersengefluester.de ein redaktionelles Update geben, zumal wir in München ein 1on1 mit Theodor Niehues vereinbart haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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