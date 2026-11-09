Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 09-Nov-2026 / 09:13 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 9 November 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG ("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 2 November 2026 to 6 November 2026: Aggregate information: Date Venue Aggregated Volume-weighted average price Lowest price per Highest price per volume (pence per share) share (p) share (p) 2 November LSE 86,212 204.1034p 200.00p 208.50p 2026 3 November LSE 80,000 207.1789p 204.00p 211.50p 2026 4 November LSE 70,000 204.9189p 202.50p 208.00p 2026 5 November LSE 70,000 203.9118p 196.00p 208.00p 2026 6 November LSE 80,000 201.9397p 200.50p 203.50p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 12,604,709 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,136,867 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 292,136,867 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Volume Price (GBp) Transaction Time Transaction reference number Exchange venue 02/11/2026 3749 206.50 08:11:54 00083618080TRLO0 XLON 02/11/2026 4046 206.00 08:15:22 00083618286TRLO0 XLON 02/11/2026 960 206.00 08:17:17 00083618412TRLO0 XLON 02/11/2026 235 206.00 08:17:17 00083618411TRLO0 XLON 02/11/2026 1094 206.00 08:17:17 00083618410TRLO0 XLON 02/11/2026 3886 205.00 08:18:12 00083618448TRLO0 XLON 02/11/2026 3988 203.50 08:36:31 00083619274TRLO0 XLON 02/11/2026 3417 202.00 08:36:32 00083619276TRLO0 XLON 02/11/2026 3270 200.50 08:52:39 00083620170TRLO0 XLON 02/11/2026 533 200.50 08:52:39 00083620169TRLO0 XLON 02/11/2026 4203 200.00 09:03:48 00083620441TRLO0 XLON 02/11/2026 55 201.00 09:15:49 00083620786TRLO0 XLON 02/11/2026 3459 201.00 09:16:14 00083620788TRLO0 XLON 02/11/2026 4114 202.50 09:42:54 00083621755TRLO0 XLON 02/11/2026 4062 202.00 09:57:02 00083622361TRLO0 XLON 02/11/2026 3545 202.50 10:52:08 00083624073TRLO0 XLON 02/11/2026 652 202.00 11:16:55 00083624440TRLO0 XLON 02/11/2026 163 202.00 11:17:46 00083624448TRLO0 XLON 02/11/2026 100 202.00 11:17:46 00083624447TRLO0 XLON 02/11/2026 1654 202.00 11:17:46 00083624449TRLO0 XLON 02/11/2026 848 202.00 11:18:52 00083624461TRLO0 XLON 02/11/2026 1120 201.00 12:14:56 00083625219TRLO0 XLON 02/11/2026 145 201.00 12:25:07 00083625448TRLO0 XLON 02/11/2026 3398 202.00 12:29:01 00083625507TRLO0 XLON 02/11/2026 3517 202.00 12:29:02 00083625508TRLO0 XLON 02/11/2026 204 201.00 12:40:28 00083625725TRLO0 XLON 02/11/2026 135 201.00 12:52:47 00083625946TRLO0 XLON 02/11/2026 1081 201.00 12:55:16 00083625994TRLO0 XLON 02/11/2026 135 201.00 13:02:29 00083626090TRLO0 XLON 02/11/2026 1216 203.50 13:51:58 00083627773TRLO0 XLON 02/11/2026 2747 203.50 13:51:58 00083627772TRLO0 XLON 02/11/2026 3604 204.00 14:04:03 00083628039TRLO0 XLON 02/11/2026 3555 206.50 14:25:09 00083628548TRLO0 XLON 02/11/2026 80 207.50 15:17:49 00083631668TRLO0 XLON 02/11/2026 309 207.50 15:18:28 00083631702TRLO0 XLON 02/11/2026 1294 207.50 15:18:28 00083631701TRLO0 XLON 02/11/2026 4 207.50 15:18:28 00083631700TRLO0 XLON 02/11/2026 20 207.50 15:18:28 00083631699TRLO0 XLON 02/11/2026 121 208.50 15:38:46 00083632763TRLO0 XLON 02/11/2026 975 208.50 15:38:46 00083632762TRLO0 XLON 02/11/2026 2551 208.50 15:38:46 00083632761TRLO0 XLON 02/11/2026 140 208.50 15:45:54 00083633318TRLO0 XLON 02/11/2026 141 208.50 15:45:54 00083633319TRLO0 XLON 02/11/2026 3792 208.50 15:47:38 00083633403TRLO0 XLON 02/11/2026 4028 208.50 15:54:38 00083633792TRLO0 XLON 02/11/2026 3867 208.00 15:56:36 00083633908TRLO0 XLON 03/11/2026 3941 209.00 09:34:48 00083639862TRLO0 XLON 03/11/2026 3782 209.00 09:34:51 00083639874TRLO0 XLON 03/11/2026 677 210.00 09:35:40 00083639929TRLO0 XLON 03/11/2026 899 210.00 09:35:40 00083639928TRLO0 XLON 03/11/2026 3597 210.00 09:36:30 00083639949TRLO0 XLON 03/11/2026 3768 210.00 09:44:30 00083640310TRLO0 XLON 03/11/2026 4133 211.50 10:32:16 00083642120TRLO0 XLON 03/11/2026 3899 211.00 11:01:39 00083644302TRLO0 XLON 03/11/2026 4318 210.00 11:29:32 00083646115TRLO0 XLON 03/11/2026 421 208.50 11:31:20 00083646142TRLO0 XLON 03/11/2026 851 208.50 11:50:04 00083647284TRLO0 XLON 03/11/2026 2923 208.50 11:50:04 00083647285TRLO0 XLON 03/11/2026 3474 206.00 12:20:05 00083648462TRLO0 XLON 03/11/2026 4307 206.00 12:59:54 00083649603TRLO0 XLON 03/11/2026 4109 205.00 13:26:07 00083650380TRLO0 XLON 03/11/2026 4274 205.50 13:35:35 00083651970TRLO0 XLON 03/11/2026 3612 206.00 13:41:21 00083652406TRLO0 XLON 03/11/2026 831 206.00 13:41:21 00083652405TRLO0 XLON 03/11/2026 700 206.00 14:01:53 00083653665TRLO0 XLON 03/11/2026 3503 206.00 14:01:53 00083653664TRLO0 XLON 03/11/2026 23 206.00 14:01:53 00083653663TRLO0 XLON 03/11/2026 2329 205.00 14:36:46 00083654752TRLO0 XLON 03/11/2026 1178 205.00 14:36:46 00083654751TRLO0 XLON 03/11/2026 2363 205.50 15:22:48 00083657431TRLO0 XLON 03/11/2026 1114 205.50 15:22:48 00083657430TRLO0 XLON 03/11/2026 3819 205.00 15:26:28 00083657504TRLO0 XLON 03/11/2026 486 204.50 15:41:01 00083658204TRLO0 XLON 03/11/2026 243 204.50 15:41:01 00083658203TRLO0 XLON 03/11/2026 333 204.00 15:41:20 00083658214TRLO0 XLON 03/11/2026 3600 204.00 15:51:54 00083658891TRLO0 XLON 03/11/2026 436 205.00 15:58:12 00083659172TRLO0 XLON 03/11/2026 3841 204.00 16:01:33 00083659443TRLO0 XLON 03/11/2026 2216 205.00 16:15:03 00083660309TRLO0 XLON 04/11/2026 395 204.00 08:20:02 00083663513TRLO0 XLON 04/11/2026 495 204.00 08:20:02 00083663515TRLO0 XLON 04/11/2026 957 204.00 08:20:02 00083663514TRLO0 XLON 04/11/2026 2500 204.00 08:20:02 00083663516TRLO0 XLON 04/11/2026 3068 204.00 08:20:02 00083663512TRLO0 XLON 04/11/2026 423 204.50 08:20:02 00083663518TRLO0 XLON 04/11/2026 1605 204.50 08:20:02 00083663517TRLO0 XLON 04/11/2026 687 205.00 08:20:02 00083663520TRLO0 XLON 04/11/2026 950 205.00 08:20:02 00083663519TRLO0 XLON 04/11/2026 3850 206.00 09:18:34 00083667849TRLO0 XLON 04/11/2026 2110 207.00 09:41:26 00083670162TRLO0 XLON 04/11/2026 2165 207.00 09:41:26 00083670163TRLO0 XLON 04/11/2026 1480 208.00 10:05:52 00083671829TRLO0 XLON 04/11/2026 2195 208.00 10:05:52 00083671830TRLO0 XLON 04/11/2026 732 208.00 11:10:14 00083674932TRLO0 XLON 04/11/2026 2883 208.00 11:10:14 00083674933TRLO0 XLON 04/11/2026 444 208.00 11:35:04 00083675807TRLO0 XLON 04/11/2026 444 208.00 11:35:04 00083675806TRLO0 XLON 04/11/2026 444 208.00 11:35:04 00083675805TRLO0 XLON 04/11/2026 113 206.50 11:42:12 00083676003TRLO0 XLON 04/11/2026 3499 206.50 11:42:12 00083676004TRLO0 XLON 04/11/2026 4098 204.50 12:18:04 00083677626TRLO0 XLON 04/11/2026 186 205.00 13:17:01 00083679922TRLO0 XLON 04/11/2026 431 205.00 13:17:01 00083679924TRLO0 XLON 04/11/2026 1500 205.00 13:17:01 00083679923TRLO0 XLON 04/11/2026 232 205.00 13:17:12 00083679954TRLO0 XLON 04/11/2026 960 205.00 13:17:12 00083679956TRLO0 XLON 04/11/2026 994 205.00 13:17:12 00083679955TRLO0 XLON 04/11/2026 3891 204.50 13:59:18 00083682434TRLO0 XLON 04/11/2026 1758 204.50 14:05:18 00083682979TRLO0 XLON 04/11/2026 1972 204.50 14:05:18 00083682980TRLO0 XLON 04/11/2026 1319 204.50 14:26:50 00083684191TRLO0 XLON 04/11/2026 322 205.00 14:39:03 00083685174TRLO0 XLON 04/11/2026 808 205.00 14:39:03 00083685177TRLO0 XLON 04/11/2026 2634 205.00 14:39:03 00083685173TRLO0 XLON 04/11/2026 3733 204.50 14:56:52 00083686332TRLO0 XLON 04/11/2026 486 203.00 15:17:21 00083688317TRLO0 XLON 04/11/2026 505 203.00 15:17:21 00083688318TRLO0 XLON 04/11/2026 989 203.00 15:17:21 00083688319TRLO0 XLON 04/11/2026 1541 203.00 15:17:21 00083688316TRLO0 XLON 04/11/2026 3849 202.50 15:38:21 00083689772TRLO0 XLON 04/11/2026 762 202.50 15:49:22 00083690311TRLO0 XLON 04/11/2026 1025 202.50 15:49:22 00083690312TRLO0 XLON 04/11/2026 2010 202.50 15:49:22 00083690313TRLO0 XLON 04/11/2026 2556 202.50 15:57:13 00083691008TRLO0 XLON 05/11/2026 693 206.00 09:09:06 00083700646TRLO0 XLON 05/11/2026 3542 206.00 09:09:06 00083700645TRLO0 XLON 05/11/2026 633 205.50 09:17:07 00083701018TRLO0 XLON 05/11/2026 732 205.50 09:30:01 00083701783TRLO0 XLON 05/11/2026 4019 206.00 10:05:04 00083703968TRLO0 XLON 05/11/2026 3514 207.50 10:48:08 00083706282TRLO0 XLON 05/11/2026 3992 208.00 11:21:29 00083707756TRLO0 XLON 05/11/2026 3209 207.50 12:00:10 00083709564TRLO0 XLON 05/11/2026 846 207.50 12:00:10 00083709563TRLO0 XLON 05/11/2026 4223 206.50 12:21:12 00083710925TRLO0 XLON 05/11/2026 4111 205.50 13:07:40 00083713145TRLO0 XLON 05/11/2026 1958 206.00 13:07:40 00083713148TRLO0 XLON 05/11/2026 861 206.00 13:07:40 00083713147TRLO0 XLON 05/11/2026 718 206.00 13:07:40 00083713146TRLO0 XLON 05/11/2026 3555 205.00 13:12:28 00083713411TRLO0 XLON 05/11/2026 3675 205.00 13:46:23 00083714659TRLO0 XLON 05/11/2026 3719 205.00 14:37:04 00083718299TRLO0 XLON 05/11/2026 2282 204.00 14:40:25 00083718589TRLO0 XLON 05/11/2026 1601 204.00 14:40:25 00083718597TRLO0 XLON 05/11/2026 3597 203.50 14:40:25 00083718599TRLO0 XLON 05/11/2026 3643 201.50 14:57:45 00083719834TRLO0 XLON 05/11/2026 825 201.00 15:11:08 00083720742TRLO0 XLON 05/11/2026 3697 200.50 15:20:03 00083721526TRLO0 XLON 05/11/2026 4013 197.80 15:40:05 00083722780TRLO0 XLON 05/11/2026 6342 196.00 15:58:52 00083724737TRLO0 XLON 06/11/2026 4068 202.00 08:22:48 00083731282TRLO0 XLON 06/11/2026 1813 201.00 08:25:36 00083731410TRLO0 XLON 06/11/2026 4000 201.00 08:29:56 00083731830TRLO0 XLON 06/11/2026 2388 201.00 08:29:56 00083731829TRLO0 XLON 06/11/2026 4120 201.50 08:47:50 00083732972TRLO0 XLON 06/11/2026 1670 202.00 08:50:38 00083733065TRLO0 XLON 06/11/2026 2514 202.00 08:50:38 00083733064TRLO0 XLON 06/11/2026 4172 202.00 09:51:50 00083735716TRLO0 XLON 06/11/2026 1165 201.00 09:54:26 00083735821TRLO0 XLON 06/11/2026 92 201.00 09:55:09 00083735849TRLO0 XLON 06/11/2026 184 201.00 09:55:44 00083735856TRLO0 XLON 06/11/2026 2396 201.00 10:00:46 00083736061TRLO0 XLON 06/11/2026 3463 201.00 10:05:54 00083736256TRLO0 XLON 06/11/2026 197 201.00 10:05:54 00083736255TRLO0 XLON 06/11/2026 4157 200.50 10:25:02 00083737020TRLO0 XLON 06/11/2026 4206 201.00 11:45:25 00083740737TRLO0 XLON 06/11/2026 1398 203.50 12:40:08 00083742454TRLO0 XLON 06/11/2026 100 203.50 12:40:08 00083742453TRLO0 XLON 06/11/2026 213 203.50 12:40:08 00083742452TRLO0 XLON 06/11/2026 2416 203.50 12:40:08 00083742451TRLO0 XLON 06/11/2026 2597 203.50 12:40:08 00083742450TRLO0 XLON 06/11/2026 3685 203.00 12:45:27 00083742504TRLO0 XLON 06/11/2026 3736 203.00 13:30:01 00083743598TRLO0 XLON 06/11/2026 3917 202.50 14:12:45 00083744636TRLO0 XLON 06/11/2026 3870 203.00 14:34:29 00083745809TRLO0 XLON 06/11/2026 3498 203.00 14:55:07 00083747137TRLO0 XLON 06/11/2026 3577 202.00 15:28:03 00083749078TRLO0 XLON 06/11/2026 1685 202.00 16:01:55 00083751325TRLO0 XLON 06/11/2026 1789 202.00 16:01:55 00083751324TRLO0 XLON 06/11/2026 3895 201.50 16:08:33 00083751784TRLO0 XLON 06/11/2026 3019 201.50 16:14:56 00083752405TRLO0 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 448995 EQS News ID: 2430780 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2430780&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)