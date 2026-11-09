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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
09.11.26 | 09:55
2,380 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4202,58010:34
Dow Jones News
09.11.2026 11:03 Uhr
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Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
09-Nov-2026 / 09:13 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

9 November 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 2 November 2026 to 6 November 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price   Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)         share (p)       share (p) 

2 November   LSE    86,212     204.1034p             200.00p        208.50p 
2026 
 
 
3 November   LSE    80,000     207.1789p             204.00p        211.50p 
2026 
 
 
4 November   LSE    70,000     204.9189p             202.50p        208.00p 
2026 
 
 
5 November   LSE    70,000     203.9118p             196.00p        208.00p 
2026 
 
 
6 November   LSE    80,000     201.9397p             200.50p        203.50p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 12,604,709 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,136,867 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 292,136,867 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
02/11/2026   3749     206.50       08:11:54       00083618080TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4046     206.00       08:15:22       00083618286TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   960     206.00       08:17:17       00083618412TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   235     206.00       08:17:17       00083618411TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1094     206.00       08:17:17       00083618410TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3886     205.00       08:18:12       00083618448TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3988     203.50       08:36:31       00083619274TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3417     202.00       08:36:32       00083619276TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3270     200.50       08:52:39       00083620170TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   533     200.50       08:52:39       00083620169TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4203     200.00       09:03:48       00083620441TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   55      201.00       09:15:49       00083620786TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3459     201.00       09:16:14       00083620788TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4114     202.50       09:42:54       00083621755TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4062     202.00       09:57:02       00083622361TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3545     202.50       10:52:08       00083624073TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   652     202.00       11:16:55       00083624440TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   163     202.00       11:17:46       00083624448TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   100     202.00       11:17:46       00083624447TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1654     202.00       11:17:46       00083624449TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   848     202.00       11:18:52       00083624461TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1120     201.00       12:14:56       00083625219TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   145     201.00       12:25:07       00083625448TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3398     202.00       12:29:01       00083625507TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3517     202.00       12:29:02       00083625508TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   204     201.00       12:40:28       00083625725TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   135     201.00       12:52:47       00083625946TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1081     201.00       12:55:16       00083625994TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   135     201.00       13:02:29       00083626090TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1216     203.50       13:51:58       00083627773TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   2747     203.50       13:51:58       00083627772TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3604     204.00       14:04:03       00083628039TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3555     206.50       14:25:09       00083628548TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   80      207.50       15:17:49       00083631668TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   309     207.50       15:18:28       00083631702TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   1294     207.50       15:18:28       00083631701TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4      207.50       15:18:28       00083631700TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   20      207.50       15:18:28       00083631699TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   121     208.50       15:38:46       00083632763TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   975     208.50       15:38:46       00083632762TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   2551     208.50       15:38:46       00083632761TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   140     208.50       15:45:54       00083633318TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   141     208.50       15:45:54       00083633319TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3792     208.50       15:47:38       00083633403TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   4028     208.50       15:54:38       00083633792TRLO0        XLON 
 
02/11/2026   3867     208.00       15:56:36       00083633908TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3941     209.00       09:34:48       00083639862TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3782     209.00       09:34:51       00083639874TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   677     210.00       09:35:40       00083639929TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   899     210.00       09:35:40       00083639928TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3597     210.00       09:36:30       00083639949TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3768     210.00       09:44:30       00083640310TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   4133     211.50       10:32:16       00083642120TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3899     211.00       11:01:39       00083644302TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   4318     210.00       11:29:32       00083646115TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   421     208.50       11:31:20       00083646142TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   851     208.50       11:50:04       00083647284TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   2923     208.50       11:50:04       00083647285TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3474     206.00       12:20:05       00083648462TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   4307     206.00       12:59:54       00083649603TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   4109     205.00       13:26:07       00083650380TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   4274     205.50       13:35:35       00083651970TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3612     206.00       13:41:21       00083652406TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   831     206.00       13:41:21       00083652405TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   700     206.00       14:01:53       00083653665TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3503     206.00       14:01:53       00083653664TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

03/11/2026   23      206.00       14:01:53       00083653663TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   2329     205.00       14:36:46       00083654752TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   1178     205.00       14:36:46       00083654751TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   2363     205.50       15:22:48       00083657431TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   1114     205.50       15:22:48       00083657430TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3819     205.00       15:26:28       00083657504TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   486     204.50       15:41:01       00083658204TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   243     204.50       15:41:01       00083658203TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   333     204.00       15:41:20       00083658214TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3600     204.00       15:51:54       00083658891TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   436     205.00       15:58:12       00083659172TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   3841     204.00       16:01:33       00083659443TRLO0        XLON 
 
03/11/2026   2216     205.00       16:15:03       00083660309TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   395     204.00       08:20:02       00083663513TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   495     204.00       08:20:02       00083663515TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   957     204.00       08:20:02       00083663514TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2500     204.00       08:20:02       00083663516TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3068     204.00       08:20:02       00083663512TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   423     204.50       08:20:02       00083663518TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1605     204.50       08:20:02       00083663517TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   687     205.00       08:20:02       00083663520TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   950     205.00       08:20:02       00083663519TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3850     206.00       09:18:34       00083667849TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2110     207.00       09:41:26       00083670162TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2165     207.00       09:41:26       00083670163TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1480     208.00       10:05:52       00083671829TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2195     208.00       10:05:52       00083671830TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   732     208.00       11:10:14       00083674932TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2883     208.00       11:10:14       00083674933TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   444     208.00       11:35:04       00083675807TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   444     208.00       11:35:04       00083675806TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   444     208.00       11:35:04       00083675805TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   113     206.50       11:42:12       00083676003TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3499     206.50       11:42:12       00083676004TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   4098     204.50       12:18:04       00083677626TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   186     205.00       13:17:01       00083679922TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   431     205.00       13:17:01       00083679924TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1500     205.00       13:17:01       00083679923TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   232     205.00       13:17:12       00083679954TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   960     205.00       13:17:12       00083679956TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   994     205.00       13:17:12       00083679955TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3891     204.50       13:59:18       00083682434TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1758     204.50       14:05:18       00083682979TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1972     204.50       14:05:18       00083682980TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1319     204.50       14:26:50       00083684191TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   322     205.00       14:39:03       00083685174TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   808     205.00       14:39:03       00083685177TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2634     205.00       14:39:03       00083685173TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3733     204.50       14:56:52       00083686332TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   486     203.00       15:17:21       00083688317TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   505     203.00       15:17:21       00083688318TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   989     203.00       15:17:21       00083688319TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1541     203.00       15:17:21       00083688316TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   3849     202.50       15:38:21       00083689772TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   762     202.50       15:49:22       00083690311TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   1025     202.50       15:49:22       00083690312TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2010     202.50       15:49:22       00083690313TRLO0        XLON 
 
04/11/2026   2556     202.50       15:57:13       00083691008TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   693     206.00       09:09:06       00083700646TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3542     206.00       09:09:06       00083700645TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   633     205.50       09:17:07       00083701018TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   732     205.50       09:30:01       00083701783TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   4019     206.00       10:05:04       00083703968TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3514     207.50       10:48:08       00083706282TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3992     208.00       11:21:29       00083707756TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3209     207.50       12:00:10       00083709564TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   846     207.50       12:00:10       00083709563TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   4223     206.50       12:21:12       00083710925TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   4111     205.50       13:07:40       00083713145TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   1958     206.00       13:07:40       00083713148TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   861     206.00       13:07:40       00083713147TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   718     206.00       13:07:40       00083713146TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3555     205.00       13:12:28       00083713411TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3675     205.00       13:46:23       00083714659TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3719     205.00       14:37:04       00083718299TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   2282     204.00       14:40:25       00083718589TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   1601     204.00       14:40:25       00083718597TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3597     203.50       14:40:25       00083718599TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3643     201.50       14:57:45       00083719834TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   825     201.00       15:11:08       00083720742TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   3697     200.50       15:20:03       00083721526TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   4013     197.80       15:40:05       00083722780TRLO0        XLON 
 
05/11/2026   6342     196.00       15:58:52       00083724737TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   4068     202.00       08:22:48       00083731282TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1813     201.00       08:25:36       00083731410TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   4000     201.00       08:29:56       00083731830TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   2388     201.00       08:29:56       00083731829TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   4120     201.50       08:47:50       00083732972TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1670     202.00       08:50:38       00083733065TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   2514     202.00       08:50:38       00083733064TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

06/11/2026   4172     202.00       09:51:50       00083735716TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1165     201.00       09:54:26       00083735821TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   92      201.00       09:55:09       00083735849TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   184     201.00       09:55:44       00083735856TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   2396     201.00       10:00:46       00083736061TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3463     201.00       10:05:54       00083736256TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   197     201.00       10:05:54       00083736255TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   4157     200.50       10:25:02       00083737020TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   4206     201.00       11:45:25       00083740737TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1398     203.50       12:40:08       00083742454TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   100     203.50       12:40:08       00083742453TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   213     203.50       12:40:08       00083742452TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   2416     203.50       12:40:08       00083742451TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   2597     203.50       12:40:08       00083742450TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3685     203.00       12:45:27       00083742504TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3736     203.00       13:30:01       00083743598TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3917     202.50       14:12:45       00083744636TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3870     203.00       14:34:29       00083745809TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3498     203.00       14:55:07       00083747137TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3577     202.00       15:28:03       00083749078TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1685     202.00       16:01:55       00083751325TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   1789     202.00       16:01:55       00083751324TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3895     201.50       16:08:33       00083751784TRLO0        XLON 
 
06/11/2026   3019     201.50       16:14:56       00083752405TRLO0        XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 448995 
EQS News ID:  2430780 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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