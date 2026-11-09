München (ots) -Ein führendes türkisches Auftragsfertigungsunternehmen Alpplas wird an der kommenden electronica 2026 in München teilnehmen. Während die electronica traditionell als eine stark von Komponenten und Distributoren geprägte Messe gilt, schickt sich Alpplas an, den Status quo aufzubrechen. Das Unternehmen positioniert sich auf der Veranstaltung als einer der wenigen hochkarätigen Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS), die eine umfassende vertikale Integration präsentieren.Vom 10. bis 13. November 2026 finden internationale Fachbesucher, die mehr als nur einzelne Komponenten suchen, Alpplas in Halle A1, Stand 379.Neue Maßstäbe setzen: Warum Alpplas ein "Must-Visit" auf der electronica 2026 istInmitten einer von Teilelieferanten dominierten Fachmesse hebt sich Alpplas durch ein echtes "One-Stop-Shop"-Erlebnis ab. Der wesentliche Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in der Fähigkeit, den gesamten Produktlebenszyklus unter einem Dach abzubilden. Statt sich mit fragmentierten Lieferketten auseinanderzusetzen, können globale OEMs die gesamten Full-Service-Kapazitäten von Alpplas nutzen: vom präzisen Kunststoffspritzguss-Werkzeugbau und dem Spritzguss selbst über die Hochgeschwindigkeits-SMT-Elektronikfertigung bis hin zur finalen Box-Build-Montage."Die große Mehrheit der Aussteller auf der electronica konzentriert sich auf einzelne Komponenten, aber Alpplas betritt die Bühne als umfassender Systemintegrator", erklärt Tufan Öney, General Manager von Alpplas. "Besucher an unserem Stand werden erleben, wie sie ihren gesamten Beschaffungsprozess - vom rohen Kunststoff bis zum geprüften, komplett montierten elektronischen Gerät - über einen einzigen, absolut zuverlässigen Ansprechpartner rationalisieren können."Branchenübergreifende ExpertiseAlpplas bringt jahrzehntelange, anspruchsvolle Fertigungskompetenz in ein bemerkenswert breit gefächertes Portfolio von Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen ein. Die flexible Infrastruktur des Unternehmens ist auf die Anforderungen globaler Industrien ausgelegt, darunter:- Automobilindustrie & Mobilität: Hochzuverlässige bestückte Leiterplatten (PCBA) - und Gehäuselösungen.- Verteidigung & Luft- und Raumfahrt: Missionskritische Elektronik, gefertigt nach strengsten Standards.- Medizinische Geräte: Präzisionsfertigung, die eine lückenlose Qualitätskontrolle erfordert.- Weiße Ware & Smart Home: Volumenstarke, kostenoptimierte Elektronik und Kunststoffteile.- Großküchentechnik & Haushaltsgeräte: Langlebige Hochleistungselektronik und ästhetische Gehäuse.Besuchen Sie Alpplas auf der electronica 2026Globale Einkaufsleiter, Hardware-Ingenieure und Supply Chain Directors sind eingeladen, sich selbst ein Bild von der Zukunft der integrierten Auftragsfertigung zu machen.- Veranstaltung: electronica 2026- Datum: 10.-13. November 2026- Ort: Messegelände Messe München- Stand: Halle A1, Stand 379Pressekontakt:Duygu ÖzsoyDRC Strategic Marketing & CommunicationsE-Mail: duyguozsoy@drciletisim.comwww.drciletisim.comOriginal-Content von: Alpplas Endüstriyel Yatirimlar A.S., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183886/6386586