Nach der Gewinnwarnung boten die finalen Neunmonatszahlen 2026 bei LPKF Laser keine Überraschungen mehr. Der Umsatz fiel um über 28 % auf 60,3 Mio. Euro und das um diverse Aufwandsposten, darunter Restrukturierungen und Abfindungen, bereinigte EBIT sank auf -8,9 Mio. Euro (9M 2025: -0,8 Mio. Euro). Das Periodenergebnis verminderte sich auf - 13,7 Mio. Euro (9M 2025: -5,0 Mio. Euro). Doch selbst die gesenkten Jahresziele (Umsatz: 93 bis 100 Mio. Euro; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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