Silber vor der Wende: Hält der Boden bei 50 US-Dollar?

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Silber stürzte bis auf 48,61 US-Dollar ab. Wenige Tage später lag der Preis wieder bei 53,47 US-Dollar. Für Edelmetallexperte Florian Grummes deutet diese schnelle Erholung auf eine mögliche Bodenbildung hin. Doch entschieden ist noch nichts: Erst oberhalb von 55 US-Dollar würde sich das Bild deutlich aufhellen.
Silber stürzte bis auf 48,61 US-Dollar ab. Wenige Tage später lag der Preis wieder bei 53,47 US-Dollar. Für Edelmetallexperte Florian Grummes deutet diese schnelle Erholung auf eine mögliche Bodenbildung hin. Doch entschieden ist noch nichts: Erst oberhalb von 55 US-Dollar würde sich das Bild deutlich aufhellen.
Silber startet eine scharfe Gegenbewegung
In seinem Marktbericht für GOLD.DE zeigt Edelmetallexperte Florian
Grummes, wie schnell sich die Stimmung gedreht hat. Ende Oktober wurde Silber bis auf 48,61 US-Dollar durchgereicht. Nur wenige Handelstage später schoss der Preis wieder auf 53,47 US-Dollar.
Plötzlich könnten die Verkäufer die Kontrolle verlieren.
Für Grummes könnte die scharfe Gegenbewegung das vorläufige Ende der seit August laufenden Korrektur markieren. Sicher ist die Trendwende noch nicht. Jetzt entscheidet sich, ob Silber nur kurz Luft holt oder tatsächlich einen neuen Anlauf nach oben startet. Die nächste wichtige Kursmarke liefert dafür das Signal.
Diese Marke könnte die Wende bestätigen
Grummes sieht bei 55 US-Dollar die technische Schlüsselmarke. Erst wenn die Käufer diesen Bereich zurückerobern, wäre die Bodenbildung aus seiner Sicht bestätigt. In diesem Fall könnte Silber die
fallende 50-Tage-Linie bei rund 60 US-Dollar ansteuern. Bis dahin bleibt der Markt anfällig für heftige Ausschläge.
Für eine Erholung spricht laut Grummes auch die stark gedrückte Marktstimmung. Der Rücksetzer um rund 60 Prozent habe die zuvor extreme Überhitzung vollständig abgebaut. Monats-, Wochen- und Tageschart seien inzwischen überverkauft. Genau diese Konstellation macht den Bereich um 50 US-Dollar für ihn langfristig interessant.
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