DJ Barclays eröffnet trotz Huthi-Angriffen neue Niederlassung in Saudi-Arabien

Von Michael Hennessey

DOW JONES--Barclays hat eine neue Niederlassung in Saudi-Arabien eröffnet. Damit kehrt die Bank erstmals seit über einem Jahrzehnt auf diesen Markt zurück, während das Land zunehmendem Druck durch Angriffe der Huthi-Miliz ausgesetzt ist.

Die britische Bank teilte am Montag mit, dass sich der neue Standort im King Abdullah Financial District in Riad befinde. Zum Chief Executive Officer sowie Leiter des Bereichs Investment Banking von Barclays Capital Saudi ernannte das Institut Majed Al Hassoun.

Barclays erhielt im vergangenen Jahr von der Kapitalmarktbehörde eine Betriebslizenz für Investmentbanking- und Global-Markets-Aktivitäten im Königreich, nachdem ihr zuvor eine Lizenz für einen regionalen Hauptsitz erteilt worden war.

"Indem wir in regionale Talente investieren, vertiefen wir unsere Präsenz weiter und bekräftigen unser Engagement für die Zukunft Saudi-Arabiens", sagte Barclays-CEO C. S. Venkatakrishnan.

Die Expansion nach Saudi-Arabien erfolgt vor dem Hintergrund von Angriffen jemenitischer Huthi-Rebellen, die das Leben in der Region beeinträchtigt haben. Die Huthis haben wiederholt die Schifffahrt im Roten Meer sowie saudische Flughäfen angegriffen, unter anderem wurde der internationale Flughafen King Khalid in Riad attackiert.

Am Sonntag traf ein Projektil im Rahmen eines von den Huthis ausgeführten Drohnen- und Raketenangriffs das Gebäude von Saudi Aramco im Finanzviertel von Riad, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute regionale Vertreter berichtet hat.

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November 09, 2026 04:45 ET (09:45 GMT)

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