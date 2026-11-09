FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fondsmanager Christoph Frank erläutert, warum der neue Zinszyklus die Spielregeln an den Kapitalmärkten verändert und welche Risiken sowie Chancen sich daraus für Anleger ergeben.

9. November 2026. FRANKFURT (pfp Advisory). Vom 6. Oktober bis zum 5. November verlor der Nasdaq Composite auf Schlusskursbasis knapp 12%. Der technologielastige Aktienindex unterschritt sein im Juli erreichtes Zwischentief, notierte auf dem niedrigsten Stand seit April und befand sich, folge ich dem üblichen Börsenjargon, aufgrund des prozentual zweistelligen Verlusts in einer Korrektur. Das ist umso bemerkenswerter, da die deutschen Aktienindizes im gleichen Zeitraum stabil blieben: Der DAX (sowohl in der üblichen Performance-Variante wie auch als besser vergleichbarer Kursindex) legte etwa 3% zu, der MDAX rund 1%, während der SDAX nur wenig nachgab. Werden wir gerade erstens Zeugen einer platzenden Blase bei den großen US-Technologietiteln und/oder zweitens bei KI-Aktien allgemein und/oder drittens einer gewissen Abkoppelung des deutschen Marktes?

Augenscheinlich blicken Anleger nicht mehr ganz so unkritisch auf den KI-Boom. Mehr und mehr fragen sie sich, ob sich die gigantischen KI-Investitionen der US-Big-Techs jemals rechnen werden. Neue Rechenzentren, Hochleistungschips, Server, Netzwerktechnik und die Stromversorgung verschlingen Milliarden. Im Gegensatz zu diesen gewaltigen Investitionen steigen die laufenden Einnahmen bisher oft deutlich langsamer. Waren die "Hyperscaler" in den vergangenen Jahren regelrechte Cash-Maschinen, drehte der Free Cashflow bei Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle aggregiert in den ersten neun Monaten 2026 sogar ins Minus. Immer häufiger muss Fremdkapital eingesetzt werden, was die Finanzierung des KI-Booms zunehmend riskanter macht, erst recht bei steigenden Kapitalmarktzinsen und einer etwas weniger lockeren Geldpolitik. Zusätzlicher Druck entstand durch den zunächst erwarteten und dann tatsächlich erfolgten Durchmarsch der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, der so manches Rechenzentrumsprojekt in Frage stellen und für eine schärfere Regulierung sorgen könnte.

Angesichts dieser vielen Fragezeichen konnte so mancher Investor wohl nicht widerstehen, seine zuvor mit KI-Aktien aufgelaufenen Kursgewinne ganz oder teilweise mitzunehmen. Das gilt übrigens keineswegs nur für die USA. Am chinesischen Aktienmarkt ist die KI-Korrektur bereits in einen Bärenmarkt übergegangen. Seit Ende Juni hat sich der STAR 50 Index ungefähr halbiert. In diesem Index, eine Art chinesischem "Nasdaq 100", sind 50 große und liquide Unternehmen des Shanghaier "STAR Market" versammelt, vor allem aus den Segmenten Halbleiter, Chipfertigung, Elektronik und industrielle Technologie. Weitere Beispiele: Die viel beobachteten südkoreanischen Speicherchip-Hersteller Samsung und SK Hynix verloren im genannten Zeitraum (6.10. bis 5.11.) jeweils grob 30%, ebenso der japanische Chip-Testgeräte-Hersteller Advantest, der japanische Speicher-Hersteller Kioxia sogar über 50%.

Aber sind diese auffälligen Kursverluste auch der Anfang eines größeren Crashs? Ausschließen würde ich das nicht, aber es ist nicht mein bevorzugtes Szenario. Allerdings könnte so manch blauäugiger Investor, der vom ewigen Investitionsboom bei KI träumte, auch in den kommenden Monaten noch einiges Lehrgeld zahlen. Manche KI-Unternehmen, die heute en vogue sind, werden in einigen Jahren bankrott sein. Firmen, die besonders kühne Finanzierungen auf die Beine gestellt haben, haben schlechte Überlebenschancen. Die grundsätzliche Nachfrage nach Rechenleistung und KI-Anwendungen wird dagegen bleiben. Wahrscheinlich werden viele Investoren bald eine "erwachsenere" und weniger euphorische Sicht auf KI-Firmen bekommen, in der klassische Bewertungsmaßstäbe und Kennzahlen wieder zu ihrem Recht kommen - ähnlich wie nach der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende.

Abschließend zur dritten Frage, ob dem deutschen Aktienmarkt eine Abkoppelung von seinem US-Pendant gelingt: Es könnte durchaus sein, dass sich der Nachteil Deutschlands, gegenüber KI nicht sonderlich exponiert zu sein, kurzfristig als Vorteil entpuppt. In deutschen Aktienindizes gibt es kaum Firmen mit starkem KI-Bezug. Da zuvor also nicht so viel heiße (Bewertungs-)Luft hineingepumpt wurde, muss auch nicht so viel wieder entweichen. Insofern ist denkbar, dass einige zuletzt stark vernachlässigte Segmente (z. B. deutsche Small Caps aus klassischen Mittelstandsbranchen) künftig aufholen können, wenn sich das aus den großen Big Techs entweichende Kapital neue Ziele sucht. Doch ob diese Neuorientierung in einem steigenden, stagnierenden oder kriselnden Gesamtmarkt geschehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Unabhängig davon dürfte die grundsätzliche "Regel", dass Frankfurt eine Grippe bekommt, wenn New York hustet, auch nach einem KI-Crash gelten. Denn Deutschland ist und bleibt stark eingeflochten in und damit abhängig von der Weltwirtschaft - und wegen seines unterentwickelten Kapitalmarkts auch von der Weltleitbörse.

Von Christoph Frank, 9. November 2026, pfp Advisory



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