Für die Siemens-Energy-Aktie steht eine wichtige Bewährungsprobe bevor: Am Mittwoch, dem 11. November 2026, veröffentlicht der Energietechnikkonzern seine Jahreszahlen. Nach deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche richten sich die Erwartungen auf steigende Gewinne, einen milliardenschweren Auftragsbestand und den Ausblick auf 2027. Besonders die Entwicklung der Gewinnmargen und die Fortschritte bei Siemens Gamesa könnten über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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