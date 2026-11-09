Mit Spannung wurden die Hensoldt-Zahlen zum 3. Quartal 2026 vom Markt erwartet. In den letzten Wochen und Monaten wusste die Rüstungsaktie nicht wirklich zu überzeugen. Ein starkes Zahlenwerk sollte die Wende bringen und für frische Impulse sorgen. Die Erwartungen waren entsprechend hoch. Und obgleich die Zahlen auf den ersten Blick recht positiv ausfielen, fremdelte der Markt mit ihnen. Die Aktie geriet unter Druck. Das ist zweifelsohne ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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