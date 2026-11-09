SUSS MicroTec erweitert sein Produktportfolio und erschließt sich mit dem neuen Fotomasken-Reinigungssystem ASC9500 zusätzliche Marktsegmente in der Halbleiterindustrie. Die neue Plattform richtet sich an etablierte Fertigungstechnologien, die unter anderem in der Automobilindustrie, Industrieelektronik und beim Advanced Packaging eingesetzt werden. Erste Kundenanfragen liegen bereits vor, die Produktion ist angelaufen. Für die SUSS MicroTec Aktie könnte die Erweiterung des Produktangebots langfristig neue Wachstumsimpulse liefern. SUSS MicroTec erweitert seinen Markt für Halbleiteranlagen Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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