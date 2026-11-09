Berlin (ots) -Ein einziger Cyberangriff kann den Betrieb lahmlegen, Kundendaten gefährden und erhebliche Kosten verursachen. Wie ernst die Lage ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung von Mittelstand-Digital: Zwar hat sich das Cybersicherheitsniveau in acht von zehn Branchengruppen verbessert, gleichzeitig ist das grundsätzliche Cyberrisiko jedoch in allen untersuchten Branchen gestiegen. Dabei müssen Angreifer ein Unternehmen nicht einmal gezielt auswählen. Häufig suchen automatisierte Programme nach Sicherheitslücken, die sich ausnutzen lassen.Gerade im Mittelstand werden solche Risiken jedoch häufig unterschätzt. Veraltete Systeme, unklare Zuständigkeiten und unkontrollierte Zugriffsrechte können Angriffe erleichtern. Welche fünf Denkfehler in der Praxis besonders häufig auftreten und wie Unternehmen ihre Informationssicherheit verbessern können, zeigt der folgende Beitrag.1. "Warum sollte uns jemand hacken? Wir sind doch gar nicht wichtig."Viele mittelständische Unternehmen glauben, für Cyberkriminelle uninteressant zu sein. Schließlich verfügen sie weder über die finanziellen Mittel eines Großkonzerns noch über besonders wertvolle Informationen. Diese Annahme kann jedoch gefährlich werden.Denn zahlreiche Angriffe beginnen automatisiert. Programme durchsuchen das Internet nach bekannten Schwachstellen, testen gestohlene Zugangsdaten oder versenden massenhaft Phishing-Mails. Ob ein Unternehmen tatsächlich ein lohnendes Ziel darstellt, prüfen Kriminelle häufig erst nach dem erfolgreichen Eindringen.Auch kleinere Betriebe verfügen über sensible Daten, finanzielle Mittel und Geschäftsbeziehungen, die sich ausnutzen lassen. Deshalb sollten Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht davon abhängig machen, wie attraktiv sie sich selbst als Angriffsziel einschätzen.2. "Das System läuft seit zehn Jahren problemlos."Solange ein Server oder eine ältere Software zuverlässig funktioniert, sehen viele Betriebe keinen Grund für Veränderungen. Doch ein störungsfreier Betrieb bedeutet nicht automatisch, dass die Technik sicher ist.Besonders kritisch sind Systeme, deren Hersteller keine Sicherheitsupdates mehr bereitstellen. Hinzu kommen vergessene Fernwartungszugänge oder Anwendungen, für deren Betreuung niemand mehr verantwortlich ist. Solche Schwachstellen können Angreifern den Zugang zum Unternehmensnetzwerk ermöglichen.Unternehmen sollten deshalb regelmäßig erfassen, welche Systeme sie einsetzen, wer diese betreut und ob Sicherheitsupdates verfügbar sind. Dabei kommt es auf die Priorisierung an: Eine kritische Schwachstelle in einer öffentlich erreichbaren Firewall oder einem VPN-Zugang erfordert schnelleres Handeln als ein weniger dringendes Problem an einem einzelnen Arbeitsplatz.3. "Dafür ist doch unsere IT zuständig."Informationssicherheit wird häufig vollständig an die IT-Abteilung oder einen externen Dienstleister abgegeben. Allerdings können technische Fachkräfte nicht sämtliche Entscheidungen allein treffen. Welche Geschäftsprozesse besonders wichtig sind und welche Ausfälle das Unternehmen verkraften kann, muss die Geschäftsführung mit den Fachabteilungen klären.Problematisch wird diese Aufgabenteilung vor allem dann, wenn Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geregelt sind. Wer darf bei einem Angriff Systeme abschalten? Wer informiert betroffene Kunden? Und wer entscheidet, ob der Geschäftsbetrieb unterbrochen werden muss?Solche Fragen sollten bereits vor einem Sicherheitsvorfall beantwortet sein. Dazu gehören klare Entscheidungsbefugnisse, erreichbare Ansprechpartner und eindeutig vereinbarte Leistungen externer Dienstleister. Denn ein IT-Vertrag garantiert nicht automatisch, dass sämtliche sicherheitsrelevanten Aufgaben abgedeckt sind.4. "Natürlich haben wir Backups und einen Notfallplan."Viele Unternehmen verfügen über Datensicherungen und dokumentierte Notfallabläufe. Ob diese Maßnahmen tatsächlich funktionieren, bleibt jedoch häufig ungeprüft.So lässt sich eine gesicherte Datei möglicherweise wiederherstellen, während eine vollständige Geschäftsanwendung anschließend nicht mehr startet. Schließlich hängen Programme oft von weiteren Systemen und Schnittstellen ab. Ähnliche Schwierigkeiten entstehen, wenn Notfallpläne veraltete Telefonnummern enthalten oder Mitarbeiter ihre Aufgaben im Ernstfall nicht kennen.Besonders bei Ransomware-Angriffen ist das problematisch, weil Kriminelle zunehmend auch Sicherungssysteme angreifen. Deshalb sollten Betriebe regelmäßig testen, ob sich wichtige Anwendungen vollständig wiederherstellen lassen. Ebenso müssen Notfallabläufe praktisch erprobt und bei organisatorischen Veränderungen aktualisiert werden.Entscheidend ist nicht, ob eine Sicherheitsmaßnahme dokumentiert wurde, sondern ob sie im Ernstfall ihren Zweck erfüllt.5. "Der Dienstleister braucht diesen Zugang eben."Externe IT-Firmen, Softwareanbieter und Maschinenhersteller benötigen häufig Zugriff auf Unternehmenssysteme. Einmal eingerichtete Zugänge bleiben allerdings mitunter über Jahre bestehen, obwohl sie längst nicht mehr benötigt werden.Auch innerhalb des Betriebs entstehen solche Risiken. Mitarbeiter wechseln ihre Aufgaben, behalten aber bisherige Berechtigungen. Ehemalige Beschäftigte besitzen möglicherweise noch aktive Konten, während technische Servicezugänge mit weitreichenden Rechten ausgestattet sind.Für Angreifer bieten solche Zugänge eine Möglichkeit, sich mit gültigen Anmeldedaten Zugriff zu verschaffen. Besonders gefährlich wird es, wenn ein externer Dienstleister selbst Opfer eines Cyberangriffs wird und Kriminelle darüber weitere Unternehmen erreichen können.Deshalb sollten Betriebe regelmäßig prüfen, wer auf welche Systeme zugreifen darf. Berechtigungen müssen auf das notwendige Maß begrenzt und nicht mehr benötigte Konten deaktiviert werden. Bei externen Partnern ist außerdem zu klären, wie deren Zugänge abgesichert und kontrolliert werden.Informationssicherheit braucht klare RegelnDie größten Sicherheitsrisiken entstehen nicht zwangsläufig durch fehlende Technik. Häufig sind es überholte Annahmen, ungeprüfte Maßnahmen oder unklare Verantwortlichkeiten, die Unternehmen angreifbar machen.Ein wirksamer Schutz setzt deshalb voraus, dass Betriebe ihre bestehenden Systeme und Prozesse regelmäßig hinterfragen. Wer Schwachstellen rechtzeitig erkennt, Zuständigkeiten festlegt und Sicherheitsmaßnahmen praktisch überprüft, kann das Risiko erfolgreicher Cyberangriffe deutlich verringern.Über Joachim ReinkeJoachim Reinke ist Fachbuchautor, Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/Pressekontakt:einfachISO GmbHVertreten durch: Jörn Bungartz, Joachim ReinkeE-Mail: info@einfachiso.deWebsite: https://einfachiso.de/Original-Content von: einfachISO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182384/6386642