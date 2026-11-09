Berlin (ots) -An Karneval wird gefeiert, getrunken und gebützt. Doch manche Gewohnheiten stellen die Mundflora auf eine harte Probe und hinterlassen mehr als nur schöne Erinnerungen - nämlich schlechten Atem. Was dahintersteckt und welche einfachen Tipps helfen.Das Bützje (auch Bützchen) ist im rheinischen Karneval weit mehr als ein Küsschen auf die Wange: Es ist ein Zeichen der Sympathie und des gemeinsamen Frohsinns. Gebützt wird darum reichlich und großzügig, ob beim Straßenkarneval, auf Sitzungen oder bei den Umzügen. Das gilt für das Rheinland ebenso wie für die Fastnacht und den Fasching in anderen Regionen.Nicht jedes Bützje bleibt beim flüchtigen Wangenküsschen. Wird aus dem Kuss ein längerer, ist das aus mikrobiologischer Sicht eine regelrechte Tauschbörse. Bei intensiven Küssen werden bis zu 80 Millionen Bakterien ausgetauscht. Grund zur Sorge ist das keineswegs, denn die Mundflora gilt als robust. Wohl aber ist es ein Anlass, pünktlich zur Karnevalszeit einen Blick auf die Mundhygiene und den Atem zu werfen.Dauerstress für den MundAn den tollen Tagen kommen viele Einflüsse zusammen, die das empfindliche Gleichgewicht im Mundraum belasten.Alkohol und süße Drinks als Geruchstreiber. Alkohol trocknet die Schleimhäute aus und wirkt harntreibend, der Körper verliert Flüssigkeit. Auch süße und koffeinhaltige Getränke oder zu wenig Wasser können zu unangenehmem Atem beitragen. Wer zudem stundenlang singt, trocknet seinen Mund zusätzlich aus.Dabei ist Speichel für die Mundgesundheit unverzichtbar: Er neutralisiert Säuren, spült Speisereste fort und hilft, Bakterien in Schach zu halten. Ist der Mund zu trocken, können sich geruchsbildende Bakterien leichter vermehren. Diese setzen unter anderem schwefelhaltige Verbindungen frei, die für den typischen Mundgeruch verantwortlich sind.Deftiges Essen mit Nachgeschmack. Ob Döner mit Knoblauchsoße, Zwiebeln oder andere würzige Speisen: Bestimmte Lebensmittel hinterlassen einen Geruch, der sich nicht einfach wegputzen lässt. Denn einige Geruchsstoffe gelangen nach der Verdauung über das Blut in die Lunge und werden mit der Atemluft wieder ausgeschieden. Besonders fettige Mahlzeiten können zudem Sodbrennen begünstigen. Steigt dabei Magensäure auf, kann auch das für unangenehmen Atem sorgen.Stimmungskiller kalter Rauch. Kaum etwas verdirbt die Lust auf einen Kuss so schnell wie der Geruch nach kaltem Zigarettenrauch. Doch der unangenehme Atem ist nicht allein auf den Rauch zurückzuführen. Zigarettenrauch belastet auch die Mundschleimhäute und das Zahnfleisch. Zudem verengen sich die Blutgefäße, der Speichelfluss wird reduziert und der typische, hartnäckige "Kaltrauch-Atem" entsteht.Fünf simple Tipps für mehr Mundfrische"Karneval lebt davon, dass Menschen zusammenkommen, feiern und sich auch mal ein Bützje geben. Da möchte niemand mit unangenehmem Atem auffallen", sagt Markus Lindblad, Experte bei Northerner. "Warum der Atem in langen Partynächten leidet, hat ganz konkrete Ursachen. Wer sie kennt, kann mit wenigen Kniffen selbst für Frische sorgen."Zu den Tipps gehören:1. Zwischendurch Wasser trinken: Ein Glas Wasser zwischen Bier oder Schnaps gleicht den Flüssigkeitsverlust aus, spült den Mundraum durch und regt die Speichelproduktion an.2. Rauchfrei feiern: Der Atem profitiert am meisten, wenn die Zigarette in der Tasche bleibt. Erwachsene, die auch in langen Partynächten nicht auf Nikotin verzichten wollen, können auf rauchfreie Alternativen ausweichen. Sie erzeugen keinen Rauchgeruch und hinterlassen keine Verbrennungsrückstände. Wichtig: Nikotin macht abhängig und ist nicht risikofrei. Für Nichtrauchende, Schwangere und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind solche Produkte nicht geeignet, für Minderjährige verboten.3. Speichelfluss anregen: Zuckerfreie Kaugummis oder Bonbons regen die Speichelproduktion an. Das unterstützt die natürliche Selbstreinigung des Mundes und neutralisiert Säuren nach Snacks oder Drinks.4. In den Apfel beißen: Ein knackiger Apfel soll wie eine kleine Bürste Zahnbeläge entfernen, und erfrischt zwischendurch. Auch frische Minzblätter oder roher Salat können helfen. Das Zähneputzen ersetzen sie nicht.5. Zunge und Zwischenräume nicht vergessen: Mundgeruch entsteht in den allermeisten Fällen durch geruchsbildende Bakterien auf dem Zungenrücken und in den Zahnzwischenräumen. Eine gründliche Zahnpflege mit Zungenreiniger, Zahnseide, Mundspülung oder Interdentalbürsten kann Wunder wirken.Am Ende braucht es also gar nicht viel, um auch an langen Karnevalstagen für einen frischeren Atem zu sorgen. Wer die typischen Ursachen kennt und ein paar einfache Regeln beherzigt, kann sich beim nächsten Bützje ganz auf das Wesentliche konzentrieren: den Kuss selbst.Pressekontakt:Lisa HottesHead of PR & External Affairs DACHE-Mail: lisa.hottes@hayppgroup.comOriginal-Content von: Northerner Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181618/6386667