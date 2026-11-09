Der Messenger passt seine Reiter und Funktionen regelmäßig an, um die Nutzungsfreundlichkeit zu verbessern. Jetzt wird eine Ansicht für Android getestet, die anzeigt, welche Kontakte gerade online sind. Whatsapp testet für Android-Nutzer:innen eine neue Navigationsleiste, die den "Communities"-Reiter ersetzen soll. In dieser sehen sie, welche ihrer Kontakte derzeit online sind. Außerdem haben Nutzer:innen hier die Möglichkeit, ihre Kontaktliste zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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