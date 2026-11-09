DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht die Prognose für EBITDA und Cashflow je Aktie für 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

7C Solarparken AG: erhöht die Prognose für EBITDA und Cashflow je Aktie für 2026

Bayreuth (pta000/09.11.2026/11:20 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (ISIN DE000A11QW68) hat heute die Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Erwartet werden nun ein Konzern-EBITDA von mindestens EUR 55 Mio. (bisher: EUR 50 Mio.) und ein Cashflow je Aktie (CFPS) für den Konzern von mindestens EUR 0,55 (bisher: EUR 0,50).

Ausschlaggebend für die Anhebung der Prognose sind:

• die anhaltend starke EBITDA-Entwicklung im operativen Geschäft im dritten Quartal, unterstützt durch hoheStromhandelsmargen in Belgien und positive Effekte aus Redispatch-Abrechnungen in Deutschland; • ein einmaliger sonstiger betrieblicher Ertrag aus der vorzeitigen Beendigung eines Dachnutzungsvertrags; • über den Erwartungen liegende Umsatzerlöse aus Stromverkauf im Oktober 2026 aufgrund hoher Strompreise.

Der Konzern wird seine Neunmonatsergebnisse am 24. November 2026 veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:

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November 09, 2026 05:20 ET (10:20 GMT)