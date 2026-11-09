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WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
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09.11.26 | 11:30
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Erneuerbare Energien
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7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
09.11.2026 11:51 Uhr
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PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht die Prognose für EBITDA und Cashflow je Aktie für 2026

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht die Prognose für EBITDA und Cashflow je Aktie für 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

7C Solarparken AG: erhöht die Prognose für EBITDA und Cashflow je Aktie für 2026

Bayreuth (pta000/09.11.2026/11:20 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (ISIN DE000A11QW68) hat heute die Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Erwartet werden nun ein Konzern-EBITDA von mindestens EUR 55 Mio. (bisher: EUR 50 Mio.) und ein Cashflow je Aktie (CFPS) für den Konzern von mindestens EUR 0,55 (bisher: EUR 0,50).

Ausschlaggebend für die Anhebung der Prognose sind:

• die anhaltend starke EBITDA-Entwicklung im operativen Geschäft im dritten Quartal, unterstützt durch hoheStromhandelsmargen in Belgien und positive Effekte aus Redispatch-Abrechnungen in Deutschland; • ein einmaliger sonstiger betrieblicher Ertrag aus der vorzeitigen Beendigung eines Dachnutzungsvertrags; • über den Erwartungen liegende Umsatzerlöse aus Stromverkauf im Oktober 2026 aufgrund hoher Strompreise.

Der Konzern wird seine Neunmonatsergebnisse am 24. November 2026 veröffentlichen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794219600176 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 05:20 ET (10:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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