Berlin (ots) -Nikotinbeutel werden insbesondere bei Jugendlichen zunehmend beliebter. Mit fruchtigen Aromen wie Mango oder Erdbeere und einer unauffälligen, geruchsfreien Anwendung erscheinen sie als harmlose Alternative zu herkömmlichen Tabakprodukten. Tatsächlich enthalten sie jedoch hoch konzentriertes Nikotin und bergen ein erhebliches Suchtpotenzial, sodass einer Liberalisierung auf dem deutschen Markt unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden muss. Darüber - sowie über weitere suchtmedizinische und drogenpolitische Themen - sprechen Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt und der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Hendrik Streeck, in der aktuellen Folge des Podcasts "Sprechende Medizin" (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/podcast-sprechende-medizin/folge/sucht-und-drogenpolitik)."Aus ärztlicher Sicht kann man nur das Verbot dieser Substanz, dieser Pouches verlangen", betont Reinhardt im Gespräch. Die Nikotinbeutel seien ein Versuch der Tabakindustrie, den schwindenden Konsum klassischer Tabakprodukte zu kompensieren. Gerade die gezielte Ansprache junger Menschen durch süße Aromen und jugendaffine Produktgestaltung sei dabei problematisch. Ein breites Bündnis aus Verbänden, Organisationen und Fachgesellschaften hatte auf Initiative der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/aktuelles/detail/breites-buendnis-fordert-kein-verkauf-von-nikotinbeuteln-in-deutschland) bereits im September einen entsprechenden Appell an die Bundesregierung veröffentlicht.Auch Streeck warnt vor den gesundheitlichen Folgen. Nikotin könne insbesondere bei jungen Menschen Abhängigkeiten fördern und psychische Störungen begünstigen. Hinzu kämen mögliche lokale Schädigungen im Mund- und Zahnfleischbereich. Die hohe Nikotinkonzentration könne zudem eine schnelle Aufnahme des Wirkstoffs und damit eine rasche Entwicklung von Abhängigkeit begünstigen.In der Podcast-Folge geht es außerdem um die Risiken von E-Zigaretten und warum sie besonders junge Menschen ansprechen, die zunehmende Verbreitung von Crack sowie die Herausforderungen in der Suchtmedizin und der Versorgung suchtkranker Menschen.Die neue Folge von "Sprechende Medizin" (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/podcast-sprechende-medizin/folge/sucht-und-drogenpolitik) ist auf der Website der Bundesärztekammer und den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6386679