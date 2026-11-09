Die Unternehmen Bunker Hill Mining Corp. und Silver47 Exploration Corp. geben ihre endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss bekannt. Bunker Hill erwarb alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien. Das fusionierte Unternehmen beabsichtigt, seinen Namen in Bunker Hill Silver Corp. zu ändern. Die operative Zentrale des fusionierten Unternehmens wird im Silver Valley in Idaho auf dem Gelände der Bunker-Hill-Mine angesiedelt sein.Ziel der Fusion ist die Schaffung eines amerikanischen Bergbauunternehmens mit Fokus auf der Stärkung der inländischen Metallversorgungsketten. Die Transaktion vereint vier US-amerikanische Silberprojekte und Projekte für kritische Mineralien mit einem Gesamtbestand an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 80 Mio. Unzen Silberäquivalent und vermuteten Mineralressourcen von 308 Mio. Unzen Silberäquivalent.Das fusionierte Unternehmen verfügt über eine Pro-forma-Marktkapitalisierung von 158 Mio. US-Dollar, eine erhöhte Handelsliquidität und eine gestärkte Aktionärsbasis. Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen seine etablierten Beziehungen zu verschiedenen Unternehmen für strategisches Kapital nutzen wird, um die Projektfinanzierung zu unterstützen, da die US dem heimischen Bergbau und den Lieferketten für kritische Mineralien weiterhin Priorität einräumen.Ehemalige Silver47-Aktionäre erhielten im Austausch für jede Silver47-Aktie 0,1724 Stammaktien von Bunker Hill. Darüber hinaus bleiben alle ausstehenden Warrants und Aktienoptionen von Silver47 weiterhin gültig, und deren Inhaber haben nun Anspruch auf Bunker-Hill-Aktien anstelle von Silver47-Aktien.Gemäß der Vereinbarung hat Bunker Hill 36.325.517 dieser Aktien ausgegeben, und die wandelbaren Wertpapiere können zum Erwerb von bis zu 13.901.231 Bunker-Hill-Aktien ausgeübt werden. Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion waren 83.667.856 Bunker-Hill-Aktien ausgegeben und ausstehend.Bunker Hill ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung und nachhaltige Gewinnung von kritischen Industrie- und Edelmetallen spezialisiert hat. Ihr wichtigstes Flaggschiffprojekt ist die historische Bunker Hill Mine im US-Bundesstaat Idaho, die als bedeutende Silber-, Blei- und Zinklagerstätte reaktiviert wird.Silver47 ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Erschließung von Edelmetall- und Basismetallvorkommen in Nordamerika spezialisiert hat. Als wichtigstes Flaggschiffprojekt gilt das fortgeschrittene Red-Mountain-Projekt in Alaska, das auf hochgradige Silber- und polymetallische Vorkommen ausgerichtet ist.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de