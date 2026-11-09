Puchheim (ots) -Barfußschuhe sollen dem Fuß mehr Bewegungsfreiheit geben und ihn im Alltag wieder stärker selbst arbeiten lassen. Trotzdem zögern viele Interessierte, weil sie sich weder mit der Optik klassischer Modelle noch mit einem abrupten Wechsel auf minimalistisches Schuhwerk anfreunden können. Genau diese Hürden wollte Elias Jochner mit der Kjavik GmbH anders lösen. Wie daraus ein moderner Barfußschuh mit einem besonderen System für die schrittweise Umgewöhnung entstanden ist, erfahren Sie hier.Barfußschuhe unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten von klassischen Alltagsschuhen: Sie bieten den Zehen mehr Platz, kommen ohne erhöhten Absatz aus und unterstützen den Fuß deutlich weniger als stark gedämpfte Modelle. Dadurch muss der Fuß im Alltag wieder mehr selbst arbeiten, was Barfußschuhe gerade für bewegungs- und gesundheitsbewusste Menschen interessant macht. Der Funktionalität steht für viele Interessierte allerdings die Optik gegenüber. Klassische Barfußschuhe wirken häufig deutlich anders als gewöhnliche Alltagsschuhe und treffen damit nicht jeden Geschmack. Hinzu kommt das ungewohnte Laufgefühl: Wer jahrelang stark gedämpfte Schuhe getragen hat und direkt auf eine minimalistische Sohle umsteigt, kann die veränderte Belastung deutlich spüren. "Wer dann vom ersten Tag an genauso viele Schritte zurücklegt wie vorher, merkt unter Umständen sehr schnell, dass der Fuß diese Belastung noch gar nicht gewohnt ist", erklärt Elias Jochner, Gründer und Geschäftsführer der Kjavik GmbH."Ein Barfußschuh sollte nicht nur funktional überzeugen. Wenn Menschen ihn selbstverständlich im Alltag tragen sollen, müssen auch Design und Alltagstauglichkeit stimmen", so Elias Jochner weiter. Zu dieser Überzeugung kam er über den Ausdauersport. Nachdem er beim Joggen wiederholt umgeknickt war und dadurch Trainingspausen einlegen musste, begann er, sich intensiver mit Füßen, Balance und Barfußschuhen zu beschäftigen. Anfangs stand Elias Jochner den minimalistischen Modellen selbst skeptisch gegenüber, mit der Zeit änderte sich jedoch sein Blick darauf.Vom fehlenden Alltagsschuh zum eigenen ProduktDie Idee für ein eigenes Produkt entstand aus einer einfachen Beobachtung: Elias Jochner fand auf dem Markt keinen Barfußschuh, der seinen Vorstellungen entsprach. Also begann er, ein eigenes Modell zu entwickeln. Daraus entstand die Kjavik GmbH mit Sitz in München, deren Modelle in Berlin entwickelt und gestaltet werden. Vor rund zwei Jahren brachte das Unternehmen seinen ersten Schuh auf den Markt.Wie Elias Jochner Funktion und Design dabei miteinander verbinden wollte, zeigt sich besonders am Kjavik One, dem heutigen Bestseller der Marke. Der Schuh ist bewusst so gestaltet, dass er optisch näher an klassischen Alltagsschuhen liegt, und für unterschiedliche Situationen vom Büro über Spaziergänge bis zum Fitnessstudio gedacht. Gleichzeitig bietet seine Passform den Zehen mehr Raum als viele enger geschnittene konventionelle Schuhe und verzichtet auf einen klassischen erhöhten Absatz. Auch das Sohlenprofil folgt dem Allrounder-Gedanken: Es bietet Grip für den Alltag und leichte Wege in der Natur, bleibt aber zurückhaltend genug für den Einsatz beim Training. Gerade bei Übungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben kann der flache Aufbau einen direkten und stabilen Stand ermöglichen.Damit richtet sich der Kjavik One auch an Menschen, die sich zwar für Barfußschuhe interessieren, bislang aber kein Modell gefunden haben, das sie selbstverständlich im Alltag tragen würden. "Ich wollte kein Produkt entwickeln, das Menschen nur wegen seiner Funktion tragen. Für mich musste ein Barfußschuh so gestaltet sein, dass man ihn auch unabhängig davon gerne im Alltag anzieht", sagt Elias Jochner.Zwischen Comfort und Zero: Umgewöhnung in eigenen SchrittenEine moderne Optik allein löst allerdings nicht die zweite große Einstiegshürde. Wer über Jahre stark gedämpfte und unterstützende Schuhe getragen hat, ist ein deutlich reduzierteres Laufgefühl häufig nicht gewohnt. Schließlich muss der Fuß bei einem minimalistischen Schuh wieder mehr Eigenarbeit übernehmen. Erfolgt die Umstellung zu schnell und werden direkt längere Strecken auf Asphalt oder anderen harten Böden zurückgelegt, kann sich die ungewohnte Belastung entsprechend bemerkbar machen. Das bedeutet für Elias Jochner allerdings nicht, dass Dämpfung grundsätzlich problematisch ist. Bei längeren Laufeinheiten trägt er selbst gedämpfte Laufschuhe. Barfußschuhe sieht er vielmehr als sinnvolle Ergänzung für den Alltag und bestimmte Trainingssituationen, in denen der Fuß weniger Unterstützung erhält und wieder stärker selbst arbeiten muss.Beim Kjavik One wollte Elias Jochner deshalb keinen abrupten Wechsel voraussetzen. "Nicht jeder Fuß ist von heute auf morgen an deutlich weniger Unterstützung gewöhnt. Deshalb wollten wir den Nutzern die Möglichkeit geben, die Dämpfung schrittweise zu reduzieren", erklärt er. Dafür hat Kjavik ein eigenes Insole-System entwickelt: Zu Beginn kann der Schuh mit der stärker gedämpften Comfort-Sohle getragen werden. Wer sich an das veränderte Laufgefühl gewöhnt hat, kann anschließend zur minimalistischeren Performance-Sohle wechseln und den Kjavik One schließlich in der Zero-Stufe vollständig ohne Einlegesohle tragen. Wie schnell dieser Wechsel erfolgt, entscheidet damit jeder Nutzer selbst. Dass gerade diese Flexibilität für viele Kunden relevant ist, zeigte sich für Kjavik erst nach der Markteinführung. Was zunächst als zusätzliche Funktion gedacht war, wurde durch die Rückmeldungen der Nutzer zu einem wichtigen Bestandteil des Kjavik One.Kjavik GmbH: Wie Kunden die nächsten Modelle mitgestaltenInzwischen hat die Kjavik GmbH ihr Sortiment über den Kjavik One hinaus erweitert. Mit weiteren Modellen überträgt das Unternehmen die grundlegenden Eigenschaften seiner Barfußschuhe auf unterschiedliche Jahreszeiten, Einsatzbereiche und Designvorlieben. So ist das Modell Nord Gx beispielsweise stärker auf Outdoor-Aktivitäten sowie Herbst und Winter ausgerichtet, während der Wool Lx für kühlere Tage konzipiert wurde. Gemeinsam mit dem ehemaligen MMA-Profisportler und heutigen Tierschutzaktivisten Stephan Pütz entwickelte Kjavik zudem den wasserabweisenden T-800, der komplett ohne tierische Materialien auskommt. Statt Leder setzt der Schuh auf ein Material aus Traubenresten der Weinherstellung. Welche Modelle künftig hinzukommen, entscheidet das Unternehmen allerdings nicht ausschließlich selbst.Bei der Weiterentwicklung bezieht Kjavik regelmäßig die eigene Community ein und fragt nach gewünschten Farben, Verbesserungen und neuen Modellen. Für ein neues Produkt entwickelte das Unternehmen sogar ein digitales Tool, mit dem Kunden ihren persönlichen Idealschuh zusammenstellen konnten. Mehrere hundert Entwürfe kamen auf diesem Weg zusammen. Einer davon soll im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen. Für Elias Jochner ist diese Beteiligung ein wichtiger Teil der Produktentwicklung. "Wir wollen Barfußschuhe entwickeln, die Menschen nicht nur wegen ihrer Funktion tragen, sondern weil sie wirklich zu ihrem Alltag passen. Dass wir einen Schuh gemeinsam mit unserer Community entwickeln können, ist eine unserer größten Stärken. Das geht nur, weil wir eine junge, agile Marke sind und kein großer Konzern", betont Elias Jochner abschließend.Sie interessieren sich für Barfußschuhe, möchten beim Design aber keine Kompromisse eingehen und Ihren Füßen Zeit für die Umgewöhnung geben? Dann entdecken Sie die Modelle von Kjavik (https://www.kjavik.com/) und finden Sie heraus, welcher Schuh zu Ihrem Alltag passt!Pressekontakt:Kjavik GmbHGeschäftsführer: Elias JochnerE-Mail: support@kjavik.comWebsite: https://www.kjavik.com/Original-Content von: Kjavik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183888/6386691