RHEINMETALL hat sich einen Großauftrag aus Belgien gesichert. So soll der Rüstungskonzern 20 Skyranger-30-Systeme für die Luftverteidigung Belgiens liefern. Der Auftragswert für das Beschaffungspaket, das neben den Systemen auch die zugehörige Logistik umfasst, liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Damit baut RHEINMETALL seine Position im europäischen Markt für Luftverteidigung weiter aus. Und: Nach der letzte Woche ausgesprochenen Gewinnwarnung ist das eine äußerst gute Nachricht!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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