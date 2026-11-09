Plauen (ots) -Monatelang wird geplant, organisiert und nicht selten eine fünfstellige Summe investiert. Doch wenn die Hochzeit vorbei ist, bleiben neben den Erinnerungen vor allem die Fotos. Umso ärgerlicher, wenn ausgerechnet hier etwas schiefgeht: Der erste Kuss ist unscharf, die Großeltern fehlen auf den gemeinsamen Bildern oder für das Paarshooting bleiben am Ende nur wenige Minuten.Das Problem: Viele Fehler rund um die Hochzeitsfotografie fallen erst auf, wenn es längst zu spät ist. Ein verpasster emotionaler Moment lässt sich nicht wiederholen. Wer sich dagegen rechtzeitig Gedanken über Fotograf, Ablauf und die eigenen Wünsche macht, kann viele typische Fotopannen vermeiden.Fehler 1: Den Fotografen nur nach dem Preis auswählenBei einer Hochzeit spielt das Budget selbstverständlich eine Rolle. Beim Fotografen ausschließlich auf den Preis zu schauen, kann sich allerdings rächen. Mindestens ebenso wichtig ist, ob dessen Bildsprache zu den eigenen Vorstellungen passt.Soll die Hochzeitsreportage vor allem aus natürlichen Momentaufnahmen bestehen? Wünscht sich das Paar klassische Porträts oder eher aufwendig inszenierte Bilder? Solche Fragen sollten vor der Buchung geklärt werden. Ebenso lohnt sich ein genauer Blick auf die enthaltenen Leistungen: Wie lange begleitet der Fotograf die Hochzeit? Sind Bildbearbeitung und Anfahrt inklusive? Und in welcher Form werden die fertigen Fotos übergeben?Fehler 2: Auf das persönliche Kennenlernen verzichtenEin Hochzeitsfotograf ist an einem der emotionalsten Tage im Leben sehr nah am Brautpaar. Deshalb sollte nicht nur das Portfolio überzeugen - auch menschlich muss es passen. Ein persönliches Vorgespräch schafft Vertrauen und gibt dem Paar die Möglichkeit, Wünsche und Unsicherheiten offen anzusprechen. Erfahrung vor der Kamera braucht dabei niemand. Viel wichtiger ist das Gefühl, sich vor dem Fotografen wohlzufühlen und darauf vertrauen zu können, während des Shootings ruhig angeleitet zu werden.Gerade das macht später einen großen Unterschied. Statt starrer Posen können kleine Aufgaben beispielsweise für natürliche Bilder sorgen: gemeinsam ein Stück gehen, sich aneinanderkuscheln oder dem Partner etwas ins Ohr flüstern. So konzentriert sich das Paar aufeinander statt auf die Kamera.Fehler 3: Wünsche und wichtige Personen nicht vorher besprechenWas für das Brautpaar selbstverständlich erscheint, kann der Fotograf nicht automatisch wissen. Gibt es ein besonderes Erinnerungsstück, das unbedingt fotografiert werden soll? Ist eine Überraschung geplant? Welche Familienmitglieder oder Freunde sollten auf keinen Fall auf den Bildern fehlen? Das betrifft im Übrigen auch Bildbearbeitungswünsche. Diese dürfen immer geäußert werden, auch wenn am Ende der Fotograf entscheidet, welches Bild er bearbeitet. Eine kurze Wunschliste mit den wichtigsten Punkten macht hier einen großen Unterschied. Darauf sollte das Brautpaar außerdem eine vertraute Person notieren, etwa den Trauzeugen, der als Ansprechpartner für den Fotografen dient und der die Gäste für die Gruppenbilder zusammenrufen kann.Fehler 4: Den Hochzeitstag zu eng taktenTrauung, Gratulationen, Sektempfang, Gruppenbilder, Paarshooting, Essen, Tortenanschnitt: An einem Hochzeitstag reiht sich häufig ein Programmpunkt an den nächsten. Wer dabei jede Minute verplant, setzt nicht nur sich selbst unter Druck - die Anspannung kann später auch auf den Bildern sichtbar werden. Für die eigentlichen Paarfotos sind etwa 20 bis 30 Minuten eine sinnvolle Orientierung. Hinzu kommen Wege und ein kleiner zeitlicher Puffer. Ideal ist deshalb eine Fotolocation in der Nähe. So verbringt das Paar seine Zeit miteinander und nicht auf der Fahrt zum nächsten Fotospot.Eine weitere Möglichkeit ist, das Shooting auf zwei kurze Einheiten aufzuteilen: beispielsweise einige Fotos nach der Trauung und eine zweite kleine Runde im weicheren Abendlicht. Wer die Paarbilder bereits vor der Trauung aufnehmen möchte, kann das Shooting zudem mit einem sogenannten "First Look" verbinden - einem bewusst geplanten ersten Aufeinandertreffen des Brautpaares.Wichtig ist vor allem, das Shooting nicht als weiteren Pflichttermin zu betrachten. Im besten Fall wird es zu einer kleinen Auszeit, in der das frisch verheiratete Paar kurz durchatmen und den Moment gemeinsam genießen kann.Fehler 5: Keinen Plan B für schlechtes Wetter habenSonnenschein lässt sich auch mit der besten Hochzeitsplanung nicht garantieren. Trotzdem müssen Regenwolken noch lange keine schlechten Hochzeitsfotos bedeuten. Brautpaar und Fotograf sollten vorher überlegen, welche überdachten oder innenliegenden Orte sich als Alternative eignen. Dabei sollte auch geklärt werden, ob an diesen Orten überhaupt fotografiert werden darf.Ist der Plan B bereits vorbereitet, muss am Hochzeitstag nicht hektisch improvisiert werden. Und auch Regen kann seinen eigenen fotografischen Reiz haben: Mit der richtigen Vorbereitung entstehen dabei besonders persönliche und stimmungsvolle Aufnahmen.Diese Momente lassen sich nicht nachholenBei aller Planung bleibt eine Hochzeit ein lebendiger Tag. Kein Fotograf kann jeden Blick und jede Reaktion gleichzeitig einfangen. Umso wichtiger ist es, vorher zu klären, welche Menschen und Momente dem Brautpaar besonders viel bedeuten. Neben den offensichtlichen Höhepunkten lohnt sich der Blick auf Details: die noch unberührte Tischdekoration, persönliche Erinnerungsstücke oder kleine Gesten zwischen Gästen. Viele davon existieren nur für einen kurzen Augenblick.Vor allem bei geplanten Überraschungen ist Kommunikation entscheidend. Beginnt eine Rede plötzlich früher oder haben die Trauzeugen eine besondere Aktion vorbereitet, sollte der Fotograf davon wissen. Sonst befindet er sich womöglich genau in diesem Moment an einem anderen Ende der Location.Der einfachste Schutz vor solchen Pannen ist deshalb überraschend unspektakulär: den Ablauf rechtzeitig mit dem Fotografen durchsprechen und eine Vertrauensperson bestimmen, die ihn am Hochzeitstag über spontane Änderungen und Überraschungen informiert. So muss das Brautpaar nicht ständig den Zeitplan im Blick behalten - und kann sich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht: den eigenen Hochzeitstag in vollen Zügen zu genießen.Über Madeleine Genßler:Madeleine Genßler ist Fotografin und Inhaberin von MPixx mit Spezialisierung auf Business-, Hochzeits-, Event- und Cosplay-Fotografie. Ihre Aufgabe ist es, Mensch und Objekt authentisch und ästhetisch festzuhalten. Dabei legt sie Wert darauf, dass sich ihre vielfältige Kundschaft - von Teenagern bis zu Geschäftsleuten - stets vor der Kamera wohlfühlt. Ihr Blick fürs Detail und ihre Nachbearbeitung bieten Ergebnisse, die auf diese individuellen Ansprüche abgestimmt sind. Mehr unter: https://mpixx.de/Pressekontakt:MPixx GmbHVertreten durch: Madeleine Genßlermadeleine@mpixx.dehttps://mpixx.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MPixx GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177484/6386702