Dortmund (ots) -Geschäftskritische Anwendungen auf IBM i sind in vielen Unternehmen seit Jahrzehnten im Einsatz. Doch während erfahrene Entwickler zunehmend in den Ruhestand gehen, wächst der Bedarf an modernen Entwicklungswerkzeugen. Mit CMOne Agentic bindet die Task Force IT-Consulting GmbH deshalb KI-Agenten in die Weiterentwicklung bestehender IBM-i-Anwendungen ein. Wie das technisch funktioniert und welche Aufgaben KI-Agenten dabei übernehmen, erfahren Sie hier.Viele mittelständische und größere Unternehmen stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Sie möchten ihre gewachsenen IBM-i-Anwendungen modernisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass zentrale Geschäftsprozesse weiterhin zuverlässig funktionieren. Schließlich laufen auf diesen Systemen häufig Anwendungen für das Rechnungswesen, die Lagerverwaltung oder die Logistik. Zugleich droht wertvolles Wissen über jahrzehntelang gewachsene Programme verloren zu gehen, weil erfahrene Entwickler zunehmend in den Ruhestand gehen und qualifizierter Nachwuchs nur schwer zu finden ist. Künstliche Intelligenz verspricht hier neue Möglichkeiten, bringt allerdings auch erhebliche Risiken mit sich. "KI erzeugt heute in Minuten Programmcode, für den Entwickler früher Tage brauchten. Doch ohne das nötige Verständnis der bestehenden Anwendung kann sie dabei Fehler verursachen, deren Behebung ein Vielfaches dieser Zeit kostet", warnt Andreas Strietholt, CEO und Gründer der Task Force IT-Consulting GmbH."Umso wichtiger ist es, nicht nur in leistungsfähige KI zu investieren, sondern auch die Voraussetzungen für ihren sinnvollen Einsatz zu schaffen", so Andreas Strietholt weiter. Bereits seit 1999 entwickelt er mit seinem Team Lösungen für mittelständische und größere Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die ihre gewachsenen IBM-i-Anwendungen modernisieren möchten. Dabei geht es ihm nicht darum, bewährte Systeme durch neue Technologien zu ersetzen, sondern sie gezielt weiterzuentwickeln. Aus diesem Ansatz heraus entstand das Change-Management-System CMOne, mit dem sich Änderungen an bestehenden Anwendungen kontrolliert durch den Entwicklungsprozess führen lassen. Mit CMOne Agentic erweitert die Task Force IT-Consulting GmbH diese Lösung nun um die Einbindung von KI-Agenten.CMOne MCP: Wie KI-Agenten bestehende Anwendungen verstehen könnenGewachsene IBM-i-Anwendungen bestehen häufig aus zahlreichen miteinander verbundenen Programmen, die auf gemeinsame Daten zugreifen und unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines Geschäftsprozesses übernehmen. Wer an einer Stelle Änderungen vornimmt, muss deshalb auch mögliche Auswirkungen auf andere Bereiche berücksichtigen. Für menschliche Entwickler ist dieses Wissen über Jahre hinweg gewachsen. KI-Agenten fehlt dieser Überblick zunächst. Damit sie bestehende Anwendungen sinnvoll bearbeiten können, benötigen sie daher mehr als den Programmcode einzelner Komponenten.Genau hier setzt der CMOne-MCP-Server an. Die technische Grundlage bildet das Model Context Protocol, ein offener Standard, über den KI-Systeme auf bereitgestellte Informationen und Werkzeuge zugreifen können. Darüber erhalten KI-Agenten Einblick in die Zusammenhänge zwischen Programmen, deren Abhängigkeiten und die für ihre Bearbeitung notwendigen Befehle. Auch laufende Aufgaben, Projekte und Änderungen, die sich bereits in der Qualitätssicherung befinden, werden einbezogen. So steht den Agenten bei der Bearbeitung nicht nur der jeweilige Programmcode zur Verfügung, sondern auch der für ihre Arbeit relevante Kontext der bestehenden Anwendung. Ein entscheidender Punkt für die Sicherheit: Die KI-Agenten greifen zu keinem Zeitpunkt direkt auf das IBM-i-System zu. Sämtliche Quellen, Informationen und Befehle erhalten sie ausschließlich über den CMOne-MCP-Server.Agentic Coding in der Praxis: Von der Analyse bis zur FehlerkorrekturAuf dieser technischen Grundlage unterstützt CMOne Agentic auch umfangreichere Entwicklungsaufgaben. Beim sogenannten Agentic Coding gibt ein Entwickler eine Aufgabe vor, während ein KI-Agent die einzelnen Arbeitsschritte selbstständig plant und ausführt. Dazu untersucht er bestehende Programme, nimmt Änderungen vor, kompiliert sie und prüft anschließend, ob sie wie vorgesehen funktionieren. Dafür erstellt und startet er mit dem Testwerkzeug iRPGUnit automatisiert Unit-Tests. Erkennt er dabei Fehler, korrigiert er seine Anpassungen und wiederholt die Prüfung.Konkrete Einsatzmöglichkeiten ergeben sich beispielsweise bei der Modernisierung älterer RPG-Programme, der Umwandlung bestehender Datenstrukturen in SQL-Tabellen oder der Aufteilung umfangreicher Programme in kleinere Bestandteile. Darüber hinaus helfen KI-Agenten dabei, bestehende Geschäftsabläufe und Datenmodelle zu dokumentieren. Dabei arbeiten auch mehrere spezialisierte KI-Agenten zusammen: Während ein Agent die Struktur eines Programms untersucht, nimmt ein weiterer die erforderlichen Anpassungen vor und ein dritter überprüft das Ergebnis. Gerade bei umfangreichen Anwendungen eröffnet diese Arbeitsteilung die Möglichkeit, Entwicklungsaufgaben effizienter zu bearbeiten und die vorhandenen Fachkräfte zu entlasten.Warum menschliche Kontrolle beim Einsatz von KI unverzichtbar bleibtDass KI-Agenten Entwicklungsaufgaben selbstständig bearbeiten können, bedeutet allerdings nicht, dass ihre Änderungen ungeprüft in den laufenden Betrieb gelangen dürfen. Bei geschäftskritischen IBM-i-Anwendungen wäre das mit erheblichen Risiken verbunden. CMOne führt deshalb auch KI-generierte Änderungen durch denselben Prüf- und Freigabeprozess wie Anpassungen menschlicher Entwickler.Die Arbeitsteilung ist dabei klar geregelt: Auschecken, Entwickeln, Kompilieren und Unit-Tests übernimmt der KI-Agent mithilfe des CMOne-MCP-Servers. Integrationstests, die Freigabe in die nächste Stufe und die Übernahme in den produktiven Betrieb verantwortet weiterhin der Entwickler. Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebungen bleiben voneinander getrennt, jede Änderung wird nachvollziehbar dokumentiert und durch festgelegte Berechtigungen abgesichert. "KI-Agenten können viele Aufgaben selbstständig erledigen. Entscheidend ist aber, dass Unternehmen jederzeit nachvollziehen und kontrollieren können, was an ihren Anwendungen verändert wird", erklärt Andreas Strietholt. So können Unternehmen Entwicklungsaufgaben zunehmend automatisieren, ohne auf bewährte Sicherheits- und Qualitätsstandards zu verzichten.Moderne Entwicklungswerkzeuge für eine gewachsene PlattformNeben dem Einsatz von KI-Agenten beschäftigt sich die Task Force IT-Consulting GmbH auch mit der Frage, wie Unternehmen ihre IBM-i-Entwicklung angesichts des Fachkräftemangels langfristig sichern können. Während erfahrene Mitarbeiter häufig über umfassendes Wissen zu bestehenden Anwendungen verfügen, möchten jüngere Entwickler mit modernen Werkzeugen arbeiten. Beide Anforderungen miteinander zu verbinden, gehört deshalb ebenfalls zum Ansatz des Unternehmens.Mit der CMOne Extension für Visual Studio Code stehen zentrale CMOne-Funktionen direkt in dieser verbreiteten Entwicklungsumgebung zur Verfügung. So arbeiten Entwickler in einer modernen Umgebung, ohne auf die bewährten Abläufe zur Verwaltung ihrer Anwendungen verzichten zu müssen. Auch bei der Auswahl der KI-Werkzeuge ist keine Festlegung auf einen einzelnen Anbieter vorgesehen: CMOne Agentic lässt sich unter anderem mit Claude, GitHub Copilot, ChatGPT und IBM Bob einsetzen. Für Anwender von Profound UI ist zudem Profound CoderFlow interessant, mit dem sich auch Bildschirmoberflächen agentisch erstellen lassen. Auch hier kann der CMOne-MCP-Server den nötigen Kontext liefern. Unternehmen können so unterschiedliche KI-Werkzeuge nutzen, ohne ihre Entwicklungsprozesse jeweils neu gestalten zu müssen. Entwickler konzentrieren sich stärker auf fachliche Anforderungen, die Bewertung von Lösungen und komplexe Entscheidungen, während KI-Agenten wiederkehrende Analyse-, Dokumentations- und Entwicklungsaufgaben übernehmen.CMOne Agentic: Diese Möglichkeiten eröffnen sich für IBM-i-UnternehmenCMOne Agentic steht seit dem vierten Quartal 2026 zur Verfügung und ist unter anderem beim Modeunternehmen LERROS bereits produktiv im Einsatz. Voraussetzung ist CMOne ab Version 6.1.29. Das Angebot richtet sich an bestehende CMOne-Kunden ebenso wie an Unternehmen, die CMOne neu einführen möchten. Dabei entscheiden Unternehmen selbst, welche Entwicklungsaufgaben sie durch künstliche Intelligenz unterstützen lassen.Für die Task Force IT-Consulting GmbH ist die Entwicklung zugleich ein weiterer Schritt, um die IBM-i-Plattform langfristig für Unternehmen und Entwickler attraktiv zu halten. Schließlich steckt in vielen über Jahrzehnte gewachsenen Anwendungen wertvolles Wissen über die Geschäftsprozesse ihrer Nutzer. Dieses Wissen soll nicht durch einen vollständigen Systemwechsel verloren gehen, sondern mithilfe moderner Technologien weiterhin nutzbar bleiben. "Die IBM i ist keine Altlast. Mit Agentic Coding wird aus Jahrzehnten Anwendungswissen ein Vorsprung", betont Andreas Strietholt abschließend.Sie möchten Ihre bestehenden IBM-i-Anwendungen mit künstlicher Intelligenz modernisieren und erfahren, welche Möglichkeiten CMOne Agentic dafür bietet? Dann melden Sie sich bei den Experten der Task Force IT-Consulting GmbH (https://task-force-it.de/) und lassen Sie sich zu den Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen beraten!Pressekontakt:Task Force IT-Consulting GmbHE-Mail: info@taskforce-it.deWebseite: www.taskforce-it.deOriginal-Content von: Task Force IT-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173713/6386698