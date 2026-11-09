Die Immobilienwerte blieben im dritten Quartal unverändert, womit eine Serie von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wertsteigerungen endete

Die Werte von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien stiegen weiter, während nun auch Industrieimmobilien wie bereits Büroimmobilien Wertverluste verzeichneten

LONDON, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited ("Altus Group") (TSX: AIF), ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für Gewerbeimmobilien ("CRE"), veröffentlichte heute seine europaweite Datensatzanalyse zu den Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für Q3 2026.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der aggregierte Datensatz für das dritte Quartal 2026 umfasste europaweite, offene diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.



Die Gewerbeimmobilienwerte blieben europaweit im dritten Quartal 2026 unverändert, da erneut steigende Bewertungsrenditen die seit zwei Jahren anhaltende Markterholung unterbrachen. Die Wertsteigerung im Quartal lag bei 0,0 %, nach Zuwächsen von 0,6 % im ersten Quartal und 0,3 % im zweiten Quartal. Damit endete eine Serie von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wertsteigerungen seit Beginn der Erholung im dritten Quartal 2024. Die Werte lagen weiterhin um 1,3 % über dem Vorjahresniveau.

Steigende Bewertungsrenditen waren die Hauptbremse für die Performance und verringerten die Werte im Quartal um 0,7 %. Die positiven Beiträge der Cashflow-Fundamentaldaten und der Änderungen bei den Annahmen zu Kapitalausgaben von jeweils 0,3 % glichen den Druck aus, sodass die Immobilienwerte insgesamt unverändert blieben.

"Das dritte Quartal markiert einen wichtigen Wandel im europäischen Immobilienzyklus", sagte Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory bei Altus Group. "Die breite Erholung der Immobilienwerte ist ins Stocken geraten, da steigende Renditen die Wertzuwächse durch verbesserte Immobilienfundamentaldaten zunehmend übersteigen. Aber dies ist noch keine Korrektur auf breiter Front. Die Cashflows blieben positiv, und die Werte von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien steigen weiterhin. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob die Fundamentaldaten bei Mieten und Belegung stark genug bleiben können, um den anhaltenden Renditedruck abzufedern."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

Wohnimmobilien: Wohnimmobilien blieben im dritten Quartal die Anlageklasse mit der stärksten Performance, wobei die Werte gegenüber dem zweiten Quartal 2026 um 0,5 % stiegen. Der Cashflow steigerte die Werte um 1,3 % und glich damit einen Renditeeffekt von -1,0 % mehr als aus. Die Wohnimmobilienwerte stiegen in allen erfassten Märkten, angeführt von Schweden mit 1,3 % und den Niederlanden mit 1,2 %.





Wohnimmobilien blieben im dritten Quartal die Anlageklasse mit der stärksten Performance, wobei die Werte gegenüber dem zweiten Quartal 2026 um 0,5 % stiegen. Der Cashflow steigerte die Werte um 1,3 % und glich damit einen Renditeeffekt von -1,0 % mehr als aus. Die Wohnimmobilienwerte stiegen in allen erfassten Märkten, angeführt von Schweden mit 1,3 % und den Niederlanden mit 1,2 %. Industrieimmobilien: Die Werte von Industrieimmobilien sanken gegenüber Q2 um 0,3 %, womit der Sektor während der zwei Jahre dauernden Erholung sein erstes Quartal mit Wertverlusten verzeichnete. Ein positiver Cashflow-Beitrag von 0,4 % wurde durch einen Renditeeffekt von - 0,7 % mehr als aufgezehrt.





Die Werte von Industrieimmobilien sanken gegenüber Q2 um 0,3 %, womit der Sektor während der zwei Jahre dauernden Erholung sein erstes Quartal mit Wertverlusten verzeichnete. Ein positiver Cashflow-Beitrag von 0,4 % wurde durch einen Renditeeffekt von 0,7 % mehr als aufgezehrt. Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien fielen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um weitere 0,2 %, nachdem sie in jedem der ersten beiden Quartale 2026 um 0,1 % gesunken waren. Sowohl Rendite als auch Cashflow übten Abwärtsdruck auf die Werte aus, wobei die Belegungsquote bei Büroimmobilien mit 85 % deutlich unter der der anderen großen Sektoren lag und die Marktmieten im Quartal weitgehend unverändert blieben. Deutschland blieb beim Cashflow unter den im Datensatz erfassten Märkten am weitesten zurück und ist der einzige Büroimmobilienmarkt, in dem sowohl die Bestandsmieten als auch die Marktmieten im Jahresvergleich zurückgingen.





Die Werte von Büroimmobilien fielen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um weitere 0,2 %, nachdem sie in jedem der ersten beiden Quartale 2026 um 0,1 % gesunken waren. Sowohl Rendite als auch Cashflow übten Abwärtsdruck auf die Werte aus, wobei die Belegungsquote bei Büroimmobilien mit 85 % deutlich unter der der anderen großen Sektoren lag und die Marktmieten im Quartal weitgehend unverändert blieben. Deutschland blieb beim Cashflow unter den im Datensatz erfassten Märkten am weitesten zurück und ist der einzige Büroimmobilienmarkt, in dem sowohl die Bestandsmieten als auch die Marktmieten im Jahresvergleich zurückgingen. Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im Vergleich zu Q2 um 0,2 %, gestützt durch einen Cashflow-Beitrag von 0,4 %, der den negativen Renditeeffekt von 0,3 % mehr als ausglich. Fachmarktimmobilien verzeichneten mit einem Wertzuwachs von 0,9 % die stärkste Entwicklung unter den Teilsegmenten der Einzelhandelsimmobilien.





Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im Vergleich zu Q2 um 0,2 %, gestützt durch einen Cashflow-Beitrag von 0,4 %, der den negativen Renditeeffekt von 0,3 % mehr als ausglich. Fachmarktimmobilien verzeichneten mit einem Wertzuwachs von 0,9 % die stärkste Entwicklung unter den Teilsegmenten der Einzelhandelsimmobilien. Sonstige: Studentenwohnimmobilien fielen in der Rangliste der Wertentwicklung vom besten auf den schlechtesten Platz zurück; ihre Wertentwicklung lag in Q3 gegenüber Q2 bei -0,8 %, da die Bewertungsrenditen weiter stiegen, die Cashflows jedoch nach unten korrigiert wurden.





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Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für Gewerbeimmobilien ("CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.

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