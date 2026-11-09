Die Aktie von Diamondback Energy hat in den letzten Tagen über 15 Prozent verloren und damit den Öl- und Gassektor deutlich unterperformt. Dennoch sprechen niedrige Förderkosten, eine starke Cashflow-Generierung und eine disziplinierte Investitionspolitik für erhebliches Kurspotenzial. Diamondback Energy ist einer der führenden Öl- und Gasproduzenten im US-amerikanischen Permian Basin. Das Unternehmen setzt auf kosteneffiziente Förderung, hohe Kapitaldisziplin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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