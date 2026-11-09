Bitcoin ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Am frühen Morgen des heutigen Montags fiel die Kryptowährung zeitweise auf 73.510 US$ und erholte sich danach wieder über 75.000 US$. Seit dem jüngsten Hoch bei 80.935 US$ hat Bitcoin damit rund 8% verloren. Gleichzeitig ziehen Anleger Geld aus den US-Spot-ETFs ab, und am Dienstag folgen die US-Inflationsdaten. Damit stellt sich die Frage: Bleibt Bitcoin um die 75.000 US$ stabil, oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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