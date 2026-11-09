Der jüngste Ausverkauf bei KI- und Halbleiteraktien sorgt für Unruhe an den internationalen Börsen. Neben politischen Risiken nach den US-Zwischenwahlen belastet nun auch eine brisante Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang die Stimmung. Dennoch könnten die langfristigen Wachstumsperspektiven der Branche Anlegern neue Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Politischer Gegenwind für die KI-Branche Am 5. November gerieten insbesondere Technologie- und Halbleiteraktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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