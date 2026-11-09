Im Oktober geriet die UniCredit-Aktie unter starken Verkaufsdruck, doch im November scheint sich das Blatt bereits wieder gewendet zu haben. Zum Wochenauftakt liegt der Kurs der italienischen Großbank satt mit über +5% im Plus. Seit Monatsbeginn hat die UniCredit-Aktie bereits um +11% zugelegt. Was treibt den Banktitel wieder nach oben und sollten Anleger hier zugreifen? Rekordzahlen im letzten Quartal Auslöser der sehr starken Performance der UniCredit-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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