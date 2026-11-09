Erst am vergangenen Donnerstag kletterte die Hannover Rück-Aktie auf ein neues Allzeithoch und knackte erstmals in ihrer Geschichte die 300 €-Marke. Doch am Freitag brach der Kurs der Rückversicherung um über -4% ein und auch am Montag geht es weiter bergab. Konnte die Hannover Rück denn nicht mit ihren Zahlen positiv überraschen oder ist die Aktie zu teuer geworden? Gute Zahlen Eigentlich muss man von überraschend guten Quartalszahlen der Hannover ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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