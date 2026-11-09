Berlin (ots) -"Das Auf und Ab im deutschen Außenhandel setzt sich fort. Das Exportplus von 2 Prozent ist erfreulich, aber noch kein stabiler Aufwärtstrend. Getragen wird es fast ausschließlich vom europäischen Binnenmarkt: Die Ausfuhren in die EU legten um 3,5 Prozent zu, in Drittstaaten stagnierten sie praktisch. Von einer breit getragenen Exporterholung sind wir damit weit entfernt. Deutschland braucht jetzt eine entschlossene Handelspolitik, die neue Märkte erschließt, Handelshemmnisse abbaut und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit stärkt", erklärt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der neuesten Außenhandelszahlen Deutschlands."Die stärkere Nachfrage aus Europa dürfte mit höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie dem Ausbau von KI- und Rechenzentrumskapazitäten zusammenhängen, von denen deutsche Unternehmen als Zulieferer profitieren. Das unterstreicht die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes. Umso wichtiger ist es, bestehende Handelshemmnisse innerhalb Europas konsequent abzubauen und grenzüberschreitende Geschäfte zu erleichtern", so Jandura weiter."Außerhalb Europas bleibt das Bild schwach: Die Exporte in die USA gingen leicht zurück, nach China und Großbritannien sanken sie deutlich. Der Binnenmarkt ist unser Stabilitätsanker, kann aber fehlende Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten nicht dauerhaft ausgleichen. Brüssel muss deshalb neue Handelsabkommen schneller abschließen und bestehende Partnerschaften stärken. Auch die wirtschaftliche Annäherung an Großbritannien muss vorankommen. Trotz besserer Konjunkturdaten sanken unsere Ausfuhren dorthin im September um 4,7 Prozent. Unnötige Handelsbarrieren können wir uns nicht länger leisten", mahnt der Außenhandelspräsident."Zusätzlichen Druck erzeugen die massiv gestiegenen Beschaffungskosten. Die Importpreise lagen im September um 10,4 Prozent über dem Vorjahreswert, so hoch wie seit November 2022 nicht mehr. Importierte Energie verteuerte sich infolge des Iran-Kriegs um 61,8 Prozent, Vorleistungsgüter um 11,1 Prozent. Die Großhandelspreise stiegen um 8,7 Prozent, Mineralölerzeugnisse waren fast 49 Prozent teurer. Der höhere Importwert ist deshalb nur bedingt ein Zeichen wirtschaftlicher Belebung. Steigende Kosten drücken auf Margen und Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Berlin muss Energie- und Standortkosten senken, Brüssel auf neue protektionistische Handelsbarrieren verzichten. Unsere Unternehmen brauchen Entlastung statt zusätzlicher Belastungen. Sonst wird aus dem Septemberplus keine nachhaltige Exportwende", fordert Jandura abschließend.Im September 2026 stiegen die deutschen Exporte kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent auf 141,1 Milliarden Euro. Die Importe erhöhten sich um 4,2 Prozent auf 125,5 Milliarden Euro, der Außenhandelsüberschuss sank von 17,9 auf 15,6 Milliarden Euro. Die Exporte in die EU nahmen um 3,5 Prozent zu, die in Drittstaaten um 0,1 Prozent.Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6386729