Mitteilung von Robus Capital: Stabilität auch in turbulenten Anleihemärkten - Auch in Phasen steigender Risikoprämien zeigt der Robus Short Maturity Fund hohe Stabilität - Mit einer modifizierten Duration von 0,7 ist der RSMF deutlich weniger zinssensitiv als der High-Yield-Markt - Regelmäßige Zinszahlungen und kontinuierliche Anleiherückzahlungen ermöglichen Reinvestitionen bei höheren Risikoprämien Der Robus Short Maturity Fund ("RSMF") zeigt auch in turbulenten Anleihemärkten eine hohe Stabilität. Der Fonds unterscheidet sich von benchmarkorientierten Kurzläuferstrategien durch die gezielte Auswahl kurzlaufender Anleihen und den strikten Ausschluss von Nachrangkapital. Auf dieser Grundlage erzielte der RSMF in der institutionellen Anteilsklasse CI seit Auflegung im Juli 2023 in 36 von 40 Monaten eine positive Wertentwicklung bei durchschnittlich rund 0,42 Prozent monatlich. Damit lag die annualisierte Rendite bei rund 5,2 Prozent, die annualisierte Volatilität bei rund 1 Prozent. Die Schwankungen blieben gering: Der schwächste Monat lag bei -0,53 Prozent (März 2026), der stärkste bei +1,56 Prozent (November 2023).[1] Auch bei der erneuten Ausweitung der Risikoprämien europäischer Hochzinsanleihen zwischen Mitte September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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