Die Reform der privaten Altersvorsorge steht bald auch in der Praxis ins Haus - und das wird viele Veränderungen beim Beratungsbedarf und bei den Geschäftsmodellen der unabhängigen Vermittler mit sich bringen, wie eine aktuelle Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH und der Liechtenstein Life ergibt. Es stehen große Veränderungen für die Branche an, denn am 01.01.2027 startet das Altersvorsorgedepot im Rahmen der Reform der privaten Altersvorsorge. Und die Vermittler sehen hier viele Auswirkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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