Die INFITECH Gruppe setzt weiter auf Wachstumskurs und erwirbt 75,1% der Anteile an der Kees Finanzberater GmbH, die in Braunschweig ansässig ist. Damit baut die INFITECH Gruppe zugleich ihre Präsenz in Norddeutschland aus. Die Kees Finanzberater GmbH mit Sitz in Braunschweig wird Teil der INFITECH Gruppe. Der Kauf von 75,1% der Anteile erfolgt im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der INFITECH Gruppe. Die Gruppe will ihr Netzwerk von Beratungsunternehmen gezielt erweitern. Zugleich baut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact