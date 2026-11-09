Dem deutschen Leitindex steht eine Handelswoche bevor, die ganz im Zeichen der Quartalsberichte der DAX-Unternehmen stehen wird. Die Hannover Rück machte heute den Auftakt. Die Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 sollten der Aktie frische Impulse geben und ihr im Hinblick auf die Kursentwicklung Beine machen. Eine erste Reaktion fiel dann doch eher zurückhaltend aus. Schauen wir uns die Zahlen etwas genauer an.Hannover Rück mit robusten Zahlen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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