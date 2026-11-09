Hypoport zeigt trotz schwieriger Bedingungen am deutschen Finanzierungs- und Immobilienmarkt eine überraschend starke Ergebnisentwicklung. In den ersten neun Monaten 2026 steigert der Finanztechnologiekonzern seinen operativen Gewinn um 27 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legt sogar um 29 Prozent zu, während die EBIT-Marge auf Basis des Rohertrags deutlich steigt. Besonders das Geschäft mit Immobilienfinanzierungen und die Bewertungsplattform VALUE liefern positive Impulse. Kann die Hypoport Aktie von der steigenden Profitabilität profitieren? Hypoport: Gewinn wächst deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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