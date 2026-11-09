Nordex setzt seine internationale Expansion fort und erschließt mit Albanien einen weiteren europäischen Markt. Der Windkraftanlagenbauer hat vom österreichischen Energiekonzern VERBUND einen Auftrag über zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 84 Megawatt erhalten. Besonders interessant: Neben der Lieferung und Errichtung sichert sich Nordex einen langfristigen Servicevertrag über 15 Jahre. Der Auftrag könnte erst der Anfang einer umfangreicheren Zusammenarbeit sein. Nordex erhält Großauftrag für Albaniens ersten Windpark Die Nordex Group baut ihre Marktpräsenz in Europa weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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