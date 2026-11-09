Friesoythe (ots) -Versicherungen sollen Sicherheit geben, doch viele Selbstständige, Geschäftsführer und Privatpersonen können kaum erklären, was ihre Verträge tatsächlich leisten und wann der Schutz greift. Spätestens im Ernstfall kann dieses fehlende Wissen zum Problem werden. Versicherungsmakler Mo El-Arab setzt bei M.E. Finanz deshalb auf Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen statt auf reine Produktempfehlungen. Was das in der Beratung konkret bedeutet und warum für ihn nicht der Vertragsabschluss, sondern das Verständnis des Kunden im Mittelpunkt steht, erfahren Sie hier.In Unternehmen kommen über die Jahre mitunter zahlreiche Versicherungsverträge zusammen. Fehlt jedoch eine feste Ansprechperson, die den Bestand als Ganzes einordnet, bleiben Leistungen, Bedingungen und der konkrete Zweck einzelner Absicherungen schnell unklar. Mitunter erkennen Verantwortliche dadurch nicht einmal, dass ein bestimmtes Ereignis ein möglicher Versicherungsfall sein könnte, und melden einen Schaden deshalb möglicherweise gar nicht. Auch im privaten Bereich zeigt sich ein ähnliches Problem: Manche haben Versicherungs- oder Vorsorgeprodukte über Freunde, Verwandte oder Bekannte abgeschlossen und können kaum nachvollziehen, was genau dahintersteckt. Andere beschäftigen sich noch gar nicht ernsthaft mit Einkommensschutz oder Altersvorsorge, weil diese Themen im Alltag weit entfernt erscheinen. "Problematisch wird es dann, wenn Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, deren Inhalt und langfristige Folgen sie selbst nicht ausreichend verstehen", erklärt Mo El-Arab von M.E. Finanz."Deshalb ist es wichtig, zuerst Klarheit darüber zu schaffen, welche Absicherungen bereits bestehen, was sie tatsächlich leisten und welche Risiken für die eigene Situation relevant sind. Erst auf dieser Grundlage lässt sich sinnvoll entscheiden, ob überhaupt etwas verändert oder ergänzt werden sollte", erklärt Mo El-Arab. Der Anspruch, Kunden umfassend aufzuklären, hat für den Versicherungsmakler auch einen persönlichen Hintergrund. Bevor er selbst in der Branche tätig wurde, kannte er die Perspektive des Kunden und erlebte, wie schwierig es sein kann, Versicherungsangebote einzuschätzen, wenn Zusammenhänge nicht ausreichend erklärt werden. Diese Erfahrung prägt heute seine Arbeit bei M.E. Finanz. Statt lediglich Empfehlungen auszusprechen, bezieht er seine Kunden aktiv in den Beratungsprozess ein. Gemeinsam besprechen sie Vertragsbedingungen, Leistungen, Kosten und Unterschiede zwischen verschiedenen Angeboten. Dabei können Kunden unmittelbar nachfragen und die Vor- und Nachteile einzelner Lösungen abwägen.Wissen, das über den Vertragsabschluss hinausgehtSeit mehr als vier Jahren beschäftigt sich Mo El-Arab intensiv mit Versicherungen und Vorsorge. In dieser Zeit hat er einen Beratungsansatz entwickelt, bei dem die gründliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen Produkten eine zentrale Rolle spielt. Bevor er eine Empfehlung ausspricht, prüft er Leistungen, Kosten, Vertragsbedingungen und weitere Details. Als Versicherungsmakler ist er dabei nicht auf die Produkte eines einzelnen Versicherungsunternehmens beschränkt, sondern kann Angebote verschiedener Gesellschaften miteinander vergleichen. Das ist insbesondere bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, beim Einkommensschutz und bei der Altersvorsorge relevant: Je nach Beruf und Lebenssituation können etwa unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen, Ausschlüsse oder vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten ausschlaggebend sein. "Ich möchte die Produkte nicht nur oberflächlich kennen. Wenn ich einem Kunden eine Lösung empfehle, möchte ich genau wissen, warum ich sie empfehle, welche Unterschiede es zu anderen Möglichkeiten gibt und worauf es bei der Entscheidung ankommt", sagt Mo El-Arab.Für seine Kunden bedeutet das, dass sie sich nicht eigenständig durch zahlreiche Tarife und Vertragsbedingungen arbeiten müssen. Mo El-Arab übernimmt den Vergleich im Rahmen seiner Beratung und erläutert die wesentlichen Unterschiede, einschließlich der vereinbarten Leistungen und ihrer Grenzen. Welche Lösung infrage kommt, hängt dabei von den individuellen Anforderungen ab, nicht davon, welcher Versicherer gerade im Mittelpunkt steht.Bei M.E. Finanz kommt das Verstehen vor dem AbschlussBevor über neue Versicherungen gesprochen wird, verschafft sich Mo El-Arab gemeinsam mit dem Kunden zunächst einen Überblick über die bestehende Absicherung. Welche Verträge sind bereits vorhanden, welche Risiken decken sie ab und welche Leistungen sind tatsächlich vereinbart? Darauf aufbauend klären beide, welche Themen für die persönliche oder unternehmerische Situation relevant sind und wo möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Dabei kann sich ebenso zeigen, dass ein bestehender Schutz bereits passt oder ein Thema aktuell eine geringere Priorität hat. Erst danach geht es um mögliche Veränderungen, Ergänzungen oder neue Lösungen.Auch im Gespräch macht Mo El-Arab die Grundlage seiner Empfehlungen sichtbar. Bei persönlichen Terminen zeigt er Angebote, Vertragsinformationen und relevante Unterlagen auf einem zusätzlichen Bildschirm. Online teilt er seinen Bildschirm und geht die entsprechenden Informationen gemeinsam mit dem Kunden durch. So kann dieser direkt nachvollziehen, welche Punkte in die Einschätzung einfließen, und bei Unklarheiten unmittelbar nachfragen. "Mir ist wichtig, dass der Kunde möglichst genau sehen kann, womit ich arbeite. Er soll nicht einfach glauben müssen, dass eine Empfehlung passt, sondern verstehen können, wie sie zustande kommt", erklärt Mo El-Arab. Digitale Möglichkeiten dienen dabei nicht allein dazu, Vertragsabschlüsse zu erleichtern. Sie sollen vor allem dazu beitragen, Informationen verständlich aufzubereiten und die persönliche Beratung zu unterstützen.Unternehmen brauchen den Blick auf das GesamtbildBesonders bei Firmenkunden reicht es dabei nicht aus, einzelne Versicherungen für sich zu betrachten. M.E. Finanz betrachtet deshalb neben dem Unternehmen selbst auch die Situation des Geschäftsführers und die Versorgung der Mitarbeitenden. Auf betrieblicher Ebene geht es um bestehende Verträge und mögliche Risiken. Beim Geschäftsführer kommen berufliche und private Themen hinzu. Eine weitere Ebene bilden mögliche Versorgungsleistungen für Mitarbeitende, darunter beispielsweise die betriebliche Altersvorsorge oder die betriebliche Krankenversicherung. Solche Leistungen können je nach Unternehmen auch für die Mitarbeiterbindung und -gewinnung relevant sein.Bei der Beratung kommt es darauf an, diese drei Ebenen gemeinsam zu betrachten und den jeweiligen Handlungsbedarf zu gewichten. "Entscheidend ist, die verschiedenen Bereiche zusammenzuführen und zu prüfen, welche Absicherung zur tatsächlichen Situation des Unternehmens passt. Was für einen Betrieb sinnvoll ist, muss für den nächsten noch lange nicht die richtige Lösung sein", erklärt er.Bei M.E. Finanz endet die Beratung nicht mit dem VertragsabschlussEin Versicherungsvertrag lässt sich heute oft mit wenigen Klicks abschließen. Bei langfristigen Absicherungen entstehen wichtige Fragen jedoch häufig erst später, etwa wenn sich die berufliche oder private Situation verändert oder ein Versicherungsfall eintritt. Deshalb gehört bei M.E. Finanz auch die Betreuung nach dem Abschluss zur Beratung. Privatkunden können ihre Situation in regelmäßigen Servicegesprächen erneut besprechen, typischerweise etwa einmal im Jahr. Dabei lässt sich prüfen, ob bestehende Absicherungen noch zur aktuellen Situation passen oder sich an anderer Stelle etwas verändert hat.Bei Firmenkunden richtet sich die weitere Betreuung stärker nach dem jeweiligen Bedarf. Neben persönlichen Gesprächen und kurzfristigen Rückfragen kann der Austausch beispielsweise über gemeinsame WhatsApp-Gruppen erfolgen. Die Versicherungsunterlagen stehen zudem digital über eine App zur Verfügung. Wer seine Dokumente lieber in Papierform aufbewahrt, kann weiterhin einen klassischen Ordner erhalten. So können Kunden ihre Unterlagen digital verwalten und zugleich bei Fragen auf den persönlichen Austausch zurückgreifen.Für Mo El-Arab gehört zu einer langfristigen Beratung aber auch, dass Kunden ihre Entscheidungen nicht einfach an den Berater abgeben. Sie müssen nicht selbst zu Versicherungsexperten werden, sollten aber verstehen, was ein Vertrag leistet, warum eine bestimmte Lösung gewählt wurde und welche Überlegungen dahinterstehen. "Eine gute Beratung nimmt dem Kunden nicht das Denken ab. Sie gibt ihm die Informationen, die er braucht, um selbst zu verstehen, welche Entscheidung er trifft und warum", sagt Mo El-Arab abschließend.Wer seine bestehenden Versicherungen besser einordnen oder prüfen möchte, welche Absicherung zur privaten oder unternehmerischen Situation passt, kann sich an Mo El-Arab von M.E. Finanz (https://mefinanz.de/) wenden und einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren!Pressekontakt:M.E. FinanzMo El-ArabE-Mail: info@mefinanz.deWebsite: https://mefinanz.de/Original-Content von: M.E. Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183890/6386772