Köln (ots) -Carglass setzt bei der Rekalibrierung von Fahrerassistenzsystemen neue Maßstäbe: Eine exklusiv gemeinsam mit Bosch entwickelte Technologie ermöglicht künftig die herstellerkonforme statische Rekalibrierung auch außerhalb des Service-Centers. Das Pilotprojekt startet im Herbst 2026; die deutschlandweite Einführung ist im Verlauf des nächsten Jahres geplant. Die Rekalibrierung am Wunschort der Kundinnen und Kunden reduziert Standzeiten und schafft insbesondere für Flotten, Geschäftskunden und Versicherungen zusätzliche Effizienz. Auch bei der Ersatzmobilität entwickelt Carglass sein Angebot weiter und schafft noch flexiblere Lösungen für einen möglichst reibungslosen Mobilitätsalltag.Moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sind heute in vielen Fahrzeugen fester Bestandteil der Sicherheitsausstattung. Der Anteil an Fahrzeugen, die mit diesen komplexen Systemen ausgestattet sind, ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Nach einem Austausch der Windschutzscheibe müssen die zugehörigen Kamerasysteme präzise nach Herstellervorgaben rekalibriert werden, damit Funktionen wie Notbrems- oder Spurhalteassistenten zuverlässig arbeiten. Bislang erfolgte die statische Rekalibrierung bei Carglass ausschließlich in den deutschlandweit 420 Service-Centern.Mit der Mobilen Statischen Rekalibrierung (MSR) erweitert Carglass diesen Service nun um eine mobile Lösung. Die gemeinsam von Belron und Bosch entwickelte Technologie schafft die technischen Voraussetzungen, um die hohen Anforderungen an Bodenbeschaffenheit, Fahrzeugausrichtung und Zielerkennung auch außerhalb eines Service-Centers zu erfüllen. So kann Carglass die Rekalibrierung künftig an geeigneten Einsatzorten bei gleichbleibend hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards durchführen, sofern dort die erforderlichen technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Der mobile Service wird zunächst in einem Pilotprojekt erprobt. Dabei sammelt Carglass Erfahrungen im operativen Einsatz und entwickelt die Prozesse gezielt weiter. Die schrittweise Einführung in weiteren Regionen Deutschlands ist im Verlauf des Jahres 2027 vorgesehen.Präzision unter Realbedingungen dank HightechDie neue Lösung ist darauf ausgelegt, die für die Rekalibrierung relevanten technischen Anforderungen auch außerhalb eines Service-Centers zu erfüllen. Im Zentrum der Innovation steht ein 3-Linsen-Centerline-Scanner, der die Fahrzeug-Mittellinie exakt bestimmt. Ein 32-Zoll großes ePaper-Display sorgt für eine zuverlässige Zielerkennung - selbst bei stark variierenden Lichtverhältnissen. Besonders ist die Integration von Künstlicher Intelligenz und Deep Learning: Das System ist in der Lage, reale Umgebungsbedingungen intelligent zu kompensieren. So werden Bodenunebenheiten von bis zu 8 Grad Neigung und 3 Grad Sturz automatisch ausgeglichen. Der Einsatz ist auch bei fast allen Witterungsbedingung und bei Temperaturen von -9°C bis +50°C möglich. Die MSR-Technologie unterstützt damit die Durchführung der Rekalibrierung an geeigneten mobilen Einsatzorten."Wir entwickeln unseren Service konsequent weiter und passen uns den Bedürfnissen unserer Kunden und Partner an. Die Mobile Statische Rekalibrierung ist die perfekte Verbindung aus technologischer Innovation und maximalem Komfort. Wir bringen Werkstatt-Präzision genau dorthin, wo unsere Kunden sie im Alltag brauchen", erklärt Jean-Pierre Filippini, Geschäftsführer von Carglass Deutschland.Ausbau des ganzheitlichen MobilitätsportfoliosNatürlich bietet Carglass seinen Service auch weiterhin in den deutschlandweit 420 Service-Centern. Die Einführung der MSR ist Teil der konsequenten Weiterentwicklung des Carglass Mobilitätsportfolios. Ziel ist es, für jede Situation die passende Lösung anzubieten. Neben dem Ausbau des mobilen Services investiert das Unternehmen auch stationär in flexible Ersatzmobilität. In den Service-Centern stehen standort-spezifische Angebote wie Gutscheine für den ÖPNV, Taxi-Dienste, Leihfahrräder sowie Mietwagen zur Verfügung. Zukünftig können Kunden die für sie passende Mobilitätsoption bereits bei der Terminvereinbarung digital und nahtlos dazubuchen.Pressekontakt:Carglass DeutschlandJens KreesPressesprecherTel.: +49 2236 96 206-329E-Mail: presse@carglass.deOriginal-Content von: CARGLASS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43686/6386790