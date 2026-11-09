Stockers Börsencheck: Können die US-Wahlen den Börsen neuen Schwung geben?

Die US-Midterm-Wahlen haben die Märkte in Bewegung gebracht. Während Technologiewerte unter Druck gerieten, rücken andere Sektoren stärker in den Fokus. Die neue Ausgabe von Stockers Börsencheck ordnet die Folgen der demokratischen Mehrheiten in den USA ein, bewertet die aktuellen Kursrückgänge und erklärt, warum Unternehmensgewinne und attraktive Bewertungen weiterhin für ein konstruktives Marktumfeld sprechen.



Was bedeutet die Blue Wave für die Aktienmärkte?

Der deutliche Wahlsieg der Demokraten verändert die politischen Rahmenbedingungen in den USA. Besonders im Technologiesektor sorgten die Ergebnisse für Verunsicherung. Hintergrund sind politische Vorhaben einzelner neu gewählter Gouverneure, die einen stärker regulierten Ausbau von Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren anstreben. Anlegerinnen und Anleger befürchten deshalb ein geringeres Wachstumstempo in einem der bislang wichtigsten Börsensektoren.

Gleichzeitig bleiben die langfristigen Trends rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz weiterhin intakt. Zwar könnten Ausbaugeschwindigkeit und Investitionsdynamik etwas nachlassen, die strukturelle Bedeutung dieser Technologien ändert sich jedoch nicht.

Darüber hinaus gibt es aus der politischen Entwicklung auch klare Gewinner. Erneuerbare Energien, Versorger, Infrastrukturunternehmen und Teile des Gesundheitswesens könnten von den wirtschafts- und investitionspolitischen Schwerpunkten der Demokraten profitieren. Dadurch könnte sich die Marktperformance künftig auf mehrere Branchen verteilen, statt sich überwiegend auf wenige Technologiewerte zu konzentrieren.

Warum die Bewertungen derzeit als wichtiger Puffer gelten

Die Märkte haben bereits viele negative Erwartungen vorweggenommen. Besonders deutlich wird dies bei den Unternehmensbewertungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des US-Marktes ist im Jahresverlauf von rund 23 auf etwa 19 gefallen und bewegt sich damit wieder näher am langfristigen Durchschnitt.

Noch auffälliger ist die Situation in den Emerging Markets. Dort spiegeln die aktuellen Bewertungen bereits ein sehr pessimistisches Szenario wider. Gleichzeitig bleiben wichtige Wachstumstreiber wie die Nachfrage nach Halbleitern oder digitale Infrastruktur bestehen.

Historische Daten liefern zusätzlich Unterstützung für die positive Grundhaltung. Betrachtet man die Entwicklung der Aktienmärkte nach Midterm-Wahlen über viele Jahrzehnte hinweg, zeigten sich die Börsen in den darauffolgenden Monaten häufig robust. Auch wenn kurzfristige Schwankungen jederzeit möglich sind, dürfte die jüngste Korrektur eher als temporären Rücksetzer denn als Beginn eines nachhaltigen Abwärtstrends gelten.

Welche statistischen Zusammenhänge hinter dieser Einschätzung stehen und wie die historische Analyse im Detail aussieht, wird im vollständigen Video ausführlich erläutert.

Woher soll das erwartete Gewinnwachstum kommen?

Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Frage, wie Unternehmen weiterhin steigende Gewinne erzielen können, obwohl das Wirtschaftswachstum vieler Volkswirtschaften vergleichsweise moderat ausfällt. Hierfür gibt es mehrere Einflussfaktoren. Zum einen profitieren international tätige Unternehmen vom globalen Wirtschaftswachstum, das nominal weiterhin im Bereich von fünf bis sieben Prozent liegen kann. Zum anderen führen steigende Produktionsvolumina häufig zu besseren Margen, da vorhandene Kapazitäten effizienter genutzt werden.

Hinzu kommen Produktivitätssteigerungen durch technologische Innovationen und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Ein weiterer Faktor sind Aktienrückkäufe. Sinkt die Anzahl der frei handelbaren Aktien, verteilt sich der Unternehmensgewinn auf weniger Anteile, wodurch der Gewinn je Aktie steigt.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Markt auch in den kommenden Jahren steigende Unternehmensgewinne, wenn auch nicht mehr mit der außergewöhnlichen Dynamik des laufenden Jahres. Für die USA liegen die Konsenserwartungen weiterhin im zweistelligen Bereich. Auch für den DAX werden für die kommenden Jahre wieder höhere Gewinnzuwächse erwartet, unterstützt durch sinkende Energiepreise, Infrastrukturinvestitionen und eine mögliche Stabilisierung der Automobilindustrie.

Fazit

Trotz der kurzfristigen Marktreaktionen auf die US-Wahlen bleiben die Aussichtigen für die kommenden Jahre konstruktiv. Die politische Neuordnung könnte zwar einzelne Branchen belasten, gleichzeitig aber neue Gewinner hervorbringen. Hinzu kommen attraktivere Bewertungen und weiterhin steigende Gewinnerwartungen vieler Unternehmen. Diese Faktoren sprechen eher für eine Phase der Stabilisierung als für einen langfristigen Abwärtstrend an den Aktienmärkten.

Die vollständige Ausgabe sehen Sie hier:

Stockers Börsencheck: Gibt es nach den US-Wahlen Rückenwind für Aktien?