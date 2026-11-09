Wer in Zukunft auf Rechnung oder in Raten bezahlen will, muss bei BNPL-Diensten wie Klarna oder Paypal wohl bald mehr über seine finanzielle Situation offenlegen. Eine neue EU-Regel sieht das vor, die selbst für kleinere Einkäufe gilt. Kleidung zur Auswahl auf Rechnung mit 30 Tagen Zahlungsziel bestellen, das neue Smartphone in drei Raten finanzieren - all das ist im Rahmen von Buy now, pay later in den letzten Jahren für viele Kund:innen zum Standard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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