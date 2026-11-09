Ethereum Prognose am 8. November, ETH hält 2.216 Dollar, doch das Handelsvolumen bricht um zwei Drittel ein

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Die Ethereum Prognose für die neue Woche beginnt mit einer Zahl, die viele Anleger übersehen. Am Sonntagmorgen wurden nur 3,73 Milliarden Dollar in ETH gehandelt, rund 67 Prozent weniger als im Schnitt der letzten 30 Tage. ETH notiert damit nur knapp über einer wichtigen Unterstützung. Gleichzeitig notiert die zweitgrößte Kryptowährung noch fast 55 Prozent unter ihrem Rekordhoch aus dem August 2025. Ist diese Stille die Ruhe vor einem Ausbruch nach oben oder das letzte Zögern vor dem nächsten Rutsch? Die Antwort hängt an wenigen Dollar und an der Frage, wie stark ein so großer Coin überhaupt noch wachsen kann.

Ethereum Prognose zeigt eine enge Spanne zwischen 2.216 und 2.378 Dollar

Laut CoinGecko notiert Ethereum am Sonntagmorgen bei rund 2.232 Dollar, 0,4 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Für die kurzfristige Ethereum Prognose ist vor allem das schwache Volumen ein Warnsignal, denn ohne neue Käufer fehlt jedem Anstieg die Kraft.

Die technische Analyse von DiarioBitcoin vom 8. November zeichnet ein vorsichtiges Bild. Der Relative-Stärke-Index von 40 zeigt Schwäche, aber noch keinen Ausverkauf. Die erste Unterstützung liegt bei 2.216,80 Dollar auf dem 61,8-Prozent-Fibonacci-Niveau. Fällt ETH darunter, rückt die 200-Tage-Linie bei rund 2.155 Dollar in den Blick. Gelingt der Sprung über das Tageshoch bei 2.247 Dollar, sieht die Ethereum Prognose der Analysten eine Erholung bis zum 30-Tage-Durchschnitt bei knapp 2.378 Dollar.

Selbst dieses freundliche Szenario bringt allerdings nur rund 6,5 Prozent Plus. Bei einem Börsenwert von über 270 Milliarden Dollar braucht schon dieser Schritt etwa 18 Milliarden Dollar an frischer Nachfrage. Die 6,5 Prozent gelten für den Anleger mit 1.000 Dollar genauso wie für den Fonds mit einer Million. Die größten Gewinne mit Ethereum machten die Käufer des Verkaufs von 2014, lange bevor es Charts und eine Ethereum Prognose gab.

Während die Ethereum Prognose auf 6,5 Prozent hofft, setzen Frühkäufer auf Pepeto

Niemand kann sagen, wann Ethereum seinen nächsten großen Anstieg beginnt, und während der Markt auf Volumen wartet, fließt Geld bereits eine Stufe früher. In den Vorverkauf von Pepeto sind bisher 10,38 Millionen Dollar geflossen, obwohl der Token noch an keiner Börse gehandelt wird. Wo ETH laut aktueller Ethereum Prognose 18 Milliarden Dollar für 6,5 Prozent braucht, wirkt jeder neue Dollar bei dieser Basis ungleich stärker. Für viele Käufer ist das genau die Phase, in der ETH im Jahr 2014 stand.

Pepeto ist ein Meme Coin, hinter dem eine eigene Handelsplattform mit Swap, Brücke und Sicherheitsscanner entsteht. Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, das Tauschgeschäfte mit einer Gebühr von 0,00 Prozent ermöglichen soll. Die geplante Brücke soll Coins über fünf Blockchains für null Dollar bewegen, und der KI-Scanner soll Verträge blockieren, die das Geld von Anlegern in eine Falle locken. Der Einstiegspreis liegt in dieser Stufe noch bei 0,000000188 Dollar je Token.

Gerade Meme Coins haben gezeigt, wie aus kleinen ersten Käufen große Vermögen werden konnten, das erlebten die frühesten Halter von Pepe, Dogecoin und Shiba Inu. Im Team von Pepeto sitzt der ursprüngliche Mitgründer von Pepe. Testzugänge gehen derzeit privat an Mitglieder der Community und an große Investoren. Wer dem Projekt am nächsten steht, sieht die Werkzeuge also vor allen anderen, lange bevor der breite Markt sie kennt.

Für die Sicherheit der Käufer spricht ein zentraler Punkt, denn SolidProof hat den gesamten Code von Pepeto geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt eröffnet wurde, sodass Käufer nicht auf ungeprüfte Versprechen vertrauen müssen. Jede Stufe wird zu einem höheren Preis verkauft als die vorherige. Wer jetzt einsteigt, könnte sich deshalb den niedrigsten Preis sichern, der vor dem vom Team erwarteten Börsenstart bei Binance noch übrig ist.

Fazit

Die Ethereum Prognose deutet auf Wochen hin, in denen ETH erst 2.247 und danach 2.378 Dollar überwinden muss. Pepeto folgt einem eigenen Zeitplan, und jede Stufe endet mit ihrem Timer oder ihrem Ziel. Ein Coin mit über 270 Milliarden Dollar Börsenwert braucht Milliarden für jeden Prozentpunkt, während bei einem frühen Vorverkauf schon kleine Zuflüsse den Wert deutlich stärker bewegen könnten. Die ETH-Käufer von 2014 kauften, solange der Preis noch niedrig war. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist der aktuelle Stufenpreis noch verfügbar. Wer eine weitere Woche wartet, dürfte bereits den Preis der nächsten Stufe zahlen, und genau der Abstand zwischen heutigem Stufenpreis und späterem Börsenpreis könnte über den möglichen Gewinn entscheiden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für die kommenden Tage?

Die Ethereum Prognose bleibt vorsichtig neutral. Hält ETH 2.216,80 Dollar, ist eine Erholung bis etwa 2.378 Dollar möglich, darunter rückt die Marke von 2.155 Dollar in den Fokus.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Meme Coin im Vorverkauf, der PepetoSwap, eine Brücke und einen KI-Scanner entwickelt. Den Token gibt es auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.