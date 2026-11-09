Die Deutsche Telekom kündigt am Montag, dem 9. November 2026, eine weitere Großinvestition in künstliche Intelligenz an. Knapp 250 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Industrial AI Cloud, deren erste Ausbaustufe bereits nach sieben Monaten vollständig ausgebucht ist. Zu den Nutzern gehört auch Siemens, während zusätzliche NVIDIA-Chips die Rechenkapazität deutlich erhöhen sollen.Telekom verdoppelt Leistungskapazität ihrer KI-Fabrik Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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